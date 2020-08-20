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NBA／快艇整場落後遭扳平 喬治：西區戰況艱辛

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
快艇一路落後輸球，系列賽遭獨行俠扳平，讓明星前鋒喬治（Paul George）直言，西區的戰況異常的艱辛。 路透社
快艇一路落後輸球，系列賽遭獨行俠扳平，讓明星前鋒喬治（Paul George）直言，西區的戰況異常的艱辛。 路透社

洛杉磯快艇隊在今天與達拉斯獨行俠隊的系列賽第二戰，於球隊防守大鎖貝佛利（Patrick Beverley）缺陣的情況下陷入苦戰，甚至整場比賽未曾取得領先優勢，讓快艇明星前鋒喬治（Paul George）也直言，西區的戰況異常的艱辛，每一支球隊都有可能在系列賽中取得勝利。

快艇在系列賽首戰逆轉勝出後，今天的第二戰卻是一路挨打，尤其在防守端無法壓制住獨行俠多點開花的攻勢，讓獨行俠以團隊命中率5成、三分球命中率4成48的高水準表現扳平戰局。

對於獨行俠在今天的比賽中於各項表現都壓倒快艇，進帳快艇全隊最高35分的雷納德（Kawhi Leonard）說：「今天必須要給獨行俠讚美，他們打得相當強硬，在我們追分時不斷進球，防守端的表現同樣亮眼。但沒有人想輸球，這就是季後賽，你必須時時刻刻學習。」

包括今天獨行俠擊敗快艇，西區近兩天四場比賽共有三場出現「下剋上」戲碼，讓拿下14分、10籃板的喬治也直言，西區戰況確實相當艱辛，「獨行俠是一支出色的球隊，西區的比賽真的太艱辛了，昨天還有第八種子擊敗第一種子，在這個分區每個晚上每一支球隊都有贏球的可能性，這件事我們本來就明白，所以今天輸球我們也不感到訝異。」

而快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）更是直言不諱，球隊今天不論先發還是替補的表現都不如獨行俠，「他們今晚的表現比我們還要好，如果我們繼續這樣打球，就不可能拿下勝利。」

獨行俠 快艇 喬治

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