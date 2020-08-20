NBA／唐西奇再刷歷史紀錄 攜手波爾辛吉斯奪季後賽首勝

與洛杉磯快艇的系列賽首戰與勝利擦身而過後，達拉斯獨行俠於今天的第二戰重新出發，在整場比賽都沒有落後的情況下以127：114將戰局扳平，其中球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）生涯季後賽前兩場比賽合計拿下70分，更排進聯盟史上第二名。

獨行俠在與快艇系列賽首戰於上半場打完還領先的情況下，下半場在球隊主力前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）遭驅逐出場後，讓快艇把握住機會逆轉戰局，也讓拿下42分的唐西奇白忙一場。

不過今天的第二戰獨行俠雙星再度將勝負重任扛起，唐西奇在背負犯規麻煩的情況下仍繳出28分8籃板7助攻，波爾辛吉斯不僅打完整場比賽，還拿下23分7籃板，加上板凳上共有三名球員拿下雙位數得分，幫助獨行俠在整場比賽都保持領先的情況下擊敗快艇。

這一勝也是獨行俠雙星生涯的首場季後賽勝利，不過波爾辛吉斯坦言將會以平常心看待，「我已經把自己設想成是冠軍球員，所以贏下場場比賽不會帶給我太多影響，或是說提升自信什麼的，因為我想要贏得一切，就該有這樣的心態，相信自己是配得上的。」

對於與本賽季冠軍熱門球隊快艇打完前兩戰後戰成平手，唐西奇也表示，儘管不少人都不看好獨行俠能在這個系列賽勝出，但現在那些不看好他們的球評應該告訴大家，把獨行俠列入競爭行列，「我希望他們能告訴大家，我們是有獲勝機會的，這一輪很多人不看好我們，但現在他們該把我們考慮在內了。」

唐西奇在生涯前兩場季後賽打完後共拿下70分，在NBA歷史上僅次於前湖人中鋒麥肯（George Mikan）的75分，而排名第三名的則是傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的69分，雷霆後衛保羅（Chris Paul）則是拿下67分排名在第四位。