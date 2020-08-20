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湖人豈會一再軟手？ 拓荒者兩詛咒大考驗

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
拓荒者靠加賽才吊車尾晉級，但在季後賽首戰有效鎖死對手的三分線攻勢，爆冷打敗西區第一種子湖人！ 美聯社
拓荒者靠加賽才吊車尾晉級，但在季後賽首戰有效鎖死對手的三分線攻勢，爆冷打敗西區第一種子湖人！ 美聯社

拓荒者季後賽首戰爆冷打敗近況不佳的湖人，讓東西區的第一種子同日中冷箭落馬。然而，隊史之前35次打季後賽，就有22次在第一輪就出局的拓荒者，在里拉德（Damian Lillard）領軍的時代，依舊有五成的比例死在第一輪。近六年打季後賽，也有四次是輸給當年的西區冠軍。「一輪死」加上「萬年西冠祭品」的這兩大詛咒，一直跟著里拉德帶領的拓荒者。首戰贏球之後，究竟拓荒者能不能改變自己的兩大宿命？

拓荒者因為在復賽的戰績驚人，種子賽一共六勝兩敗的戰績，在西區僅次於八戰全勝的太陽，再加上里拉德的得分近況實在火燙，所以賽前就被視為強力老八。然而，過去的歷史和紀錄實在不站在他們這邊。

進入里拉德時代之後的拓荒者，已經連續七年打進季後賽，而這七年之間，只有兩次是第八種子，其他都在三到五名上下。去年他們才以第三種子打進西區冠軍賽，今年卻掉到第八，不再是他們熟悉的高種子序。而上一次他們拿下第八種子時（2017），也是在第一輪就以零比四收工，輸給後來奪冠的勇士。

這樣的拓荒者想要創造新歷史，並非沒有機會，至少他們已經拿下一勝。但想要給湖人帶來更多麻煩，唯一的辦法只有繼續用更強的進攻火力拼過對手。以今年季賽為例，兩隊交手三場，拓荒者是一勝兩敗。唯一的那一勝，光里拉德一個人就轟下48分，配合懷塞德（Hassan Whiteside）的30分（對，就是他），才以127比119打倒同樣飆出高分的湖人雙星（詹姆斯37分、戴維斯22分）。

里拉德(中)在下一戰一定會受到更嚴密的包夾，拓荒者想再次靠他瘋狂飆分贏球，需要隊友更努力地幫他製造機會。 美聯社
里拉德(中)在下一戰一定會受到更嚴密的包夾，拓荒者想再次靠他瘋狂飆分贏球，需要隊友更努力地幫他製造機會。 美聯社

拓荒者本季的進攻火力，一直是聯盟的前段班，但防守卻幾乎掛在車尾。他們在種子賽更是完全放掉防守，一路靠著瘋狂的得分能力強壓對手，才能在最後一刻搶進季後賽。換句話說，要拓荒者從例行賽及種子賽的進攻至上心態，轉換成防守第一的季後賽模式，基本上是緣木求魚，更可能顧此失彼：防守一樣不到位，卻賠上了流暢狂放的進攻節奏，結果兩頭空。

面對第一種子湖人，拓荒者能打的戰略仍是一樣，只有不斷堆高進攻火力。若是不能把雙方比分趁早拉開，那就得一路咬死，若是拓荒者能撐到決勝期，比分差仍維持在些微的差距，那時關鍵的防守才有可能發揮決定勝負的作用。

回頭去看8月13號拓荒者險勝籃網的比賽，拓荒者就是一路與對手對轟，雙方得分雙破130分，顯然並不是靠防守贏球。關鍵的差距就是剩下一分多鐘時，里拉德從對手抄了一球，然後讓麥凱倫（CJ McCollum）有機會用單打把比分差拉到兩個球權的距離。沒有這一記抄截，拓荒者恐怕拿不下這一勝，現在已經去放暑假了。

從這個角度看，防守對拓荒者而言，只會是機遇戰。他們的防守若是能夠發揮影響勝敗的關鍵作用，前提必須是先打出了自己的進攻能量，有了強勢的得分格局，最後才能讓賭博式的個人防守來錦上添花。

想要看到拓荒者接連對湖人打出高強度的防守戰是不切實際的想法，還是需要先靠強勢攻擊來穩定戰局。 美聯社
想要看到拓荒者接連對湖人打出高強度的防守戰是不切實際的想法，還是需要先靠強勢攻擊來穩定戰局。 美聯社

從第一場比賽也看得出來，拓荒者在第四節剩下三分多鐘時，就是靠著懷塞德兩記神來一筆的內線封阻，先擋住了湖人想要奪回領先的企圖之後，才有接下來里拉德在雙方平手時，接近中場的超大號三分球，而拓荒者也就此一路領先到終場。

這場比賽，湖人的進攻低迷不是因為對手的防守太好，而是他們自身的狀況不好，對於不重視防守的拓荒者來說，可說是天下掉下來的禮物。這個系列賽，若說拓荒者想要給湖人製造更多的麻煩，首先還是得繼續追高他們的得分火力。只有後場雙槍打發了性，拓荒者才有贏球的基礎。里拉德和麥卡倫發揮雖然不一定就能贏球，但不發揮就一定打不過湖人。

首戰賽前的數據顯示，拓荒者一旦得分少於102分就沒有贏球機會，一旦衝上120分就有機會打下湖人。結果拓荒者打破了這個規則，只拿了100分就擊敗湖人，關鍵除了拓荒者在最後階段不可思議的連續三分攻勢，湖人仍未找回應有的狀態也是主因。

不過，湖人的進攻不會一直這麼慘，就像是先發的波普（Kentavious Caldwell-Pope）也不會每一戰都只拿1分。拓荒者想要逆勢搶下這個系列賽的勝利，不能期待湖人繼續迷航，而是針對其弱點繼續往死裡打。

像是湖人一直有缺乏第三有效得分點的問題，而拓荒者得想辦法利用這一個缺口，把自己的第三得分點優勢強化出來。首戰拓荒者並沒有徹底發揮這個優勢，諾基奇（Jusuf Nurkic）的雙十表現只是他的一般水準，而安東尼及崔蘭特（Gary Trent Jr.）也只在最後插花飆出關鍵三分而已，基本上的得分格局仍是靠雙槍撐場。如果拓荒者的第三得分點打開了，他們就有機會壓住湖人的痛腳往下打。

拓荒者第六人崔蘭特(左)若是能打出種子賽前5戰時的自信和霸氣，那想要讓湖人爆冷出局就有機會了。 美聯社
拓荒者第六人崔蘭特(左)若是能打出種子賽前5戰時的自信和霸氣，那想要讓湖人爆冷出局就有機會了。 美聯社

最後，雙方的三分球表現將會繼續扮演關鍵角色。拓荒者在首戰的三分命中率（3成82）只算是維持水準，能夠贏球是因為命中的時機太好，加上湖人幾乎從三分線消失。

從賽前的數據來看，本季拓荒者的三分防堵能力一直非常差勁，復賽之後更糟，在種子賽的對手就算不以三分見長，也一樣能拿下超水準的高命中率。可是首戰湖人的三分命中率卻低到一成五，全場出手32次只命中5球，這樣的表現並非因為拓荒者的防守太強，所以湖人必然會觸底反彈。

另外，先發的格林雖然復賽以來的三分命中率大降，從36.7%摔到28%，首戰更低到25%，但他在季後賽關鍵時刻的三分能力依舊不能忽視。一旦兩隊在接下來的比賽都沒能打出第三得分點，在比分接近的時候，擁有大賽經驗的格林，就有很大的可能用三分給拓荒者帶來致命的打擊。

湖人射手格林(右)手感還是持續冰冷，但千萬不能忽視他的實力，畢竟暴龍上季拿下冠軍，他也是關鍵人物之一。 美聯社
湖人射手格林(右)手感還是持續冰冷，但千萬不能忽視他的實力，畢竟暴龍上季拿下冠軍，他也是關鍵人物之一。 美聯社

賽前，TNT球評巴克利（Charles Barkley）認為拓荒者若是贏下首戰的話，他們將以四比零橫掃湖人。首戰湖人暴露出近況不佳的弱點，但拓荒者想要完成巴克利的預言，並終結他們「一輪死」及「萬年西冠祭品」的兩大詛咒，接下來他們還是必須打出更強更全面的進攻才行。

拓荒者 湖人 里拉德 詹姆斯

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