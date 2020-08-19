快訊

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／暴龍總裁襲警真相大白 警員先動粗還爆粗口罵人

聯合新聞網 / 綜合報導
暴龍總裁尤基利去年爆襲警，近期流出事發當時影片，證明尤基利清白。 美聯社資料照
暴龍總裁尤基利去年爆襲警，近期流出事發當時影片，證明尤基利清白。 美聯社資料照

暴龍營運總裁尤基利（Masai Ujiri），去年球隊奪冠後爆出涉嫌襲擊警員，近期流出事發當時的影片，證實尤基利並沒有直接襲警，反倒是自稱受害的警察先動手，還給尤基利清白。

在去年6月13日，暴龍以114:100擊敗當時衛冕軍勇士，拿下隊史第一座總冠軍，當尤基利準備走入場中替球員、教練慶祝勝果時，被阿拉米達縣（Alameda County）的史崔克蘭（Alan Strickland）警員擋了下來。

從近期於史崔克蘭當時配戴的針孔攝影機流出的影片中，可以看到尤基利在被阻擋的同時，從西裝口袋中拿出識別證欲通過，結果史崔克蘭不明究理便把尤基利用力往後推，隨後引發爭執，同時尤基利再度將識別證秀給動粗的警員，又遭推一把。

史崔克蘭甚至在事發當時爆粗口，怒斥：「他X往後退」，尤基利仍一頭霧水，解釋：「你幹嘛推我？我是暴龍總裁。」，不甘無緣無故遭到攻擊的尤基利也開始反擊，也用力將史崔克蘭往後推，進而導致兩人對薄公堂。

史崔克蘭在今年二月控告尤基利動粗，導致自己頭部、下巴、嘴唇多處擦挫傷，並指控尤基繞過安檢想直闖球場，甚至還聲稱尤基利有暴力傾向，藉此求償。被告方則駁斥：「史崔克蘭先生過度使用暴力，也沒理由把尤基利視為威脅，並對他罵髒話，還在大庭廣眾將他推開。」

最終公道自在人心，有影片佐證，也稍微為尤基利洗刷冤屈。至於史崔克蘭，到目前為止已超過一年未回到工作崗位，黑歷史也紛紛被挖出，據傳他1994年因為保險詐欺罪嫌被逮捕過。

警察 攝影 西裝 詐欺

相關新聞

NBA／湖人最後關頭失守 詹姆斯坦言攻守兩端出狀況

洛杉磯湖人在今天與波特蘭拓荒者的季後賽首輪首戰中，於最後關頭失守讓拓荒者連續飆進三顆三分球，終場以93：100敗下陣來，...

NBA／下剋上里拉德有備而來 諾基奇為祖母而戰

波特蘭拓荒者在今天與洛杉磯湖人之戰，上演第八種子對第一種子「下剋上」的戲碼，其中拿下34分的里拉德（Damian Lil...

「進化版艾佛森」封號 里拉德比厄文更有資格

看到波特蘭拓荒者隊後衛里拉德(Damian Lillard)就讓人想到前NBA一代名將艾佛森(Allen Iverson)，只不過體型稍微大一點、草莽氣少一點、沒那麼嘻哈，加上外線距離更遠更準些，光就

NBA季後賽首輪對戰 西區飄雨東區晴

2020年的特異NBA賽季，今天在奧蘭多的泡泡裡面開打。史上第一次的關門季後賽，太多不一樣的事情了，像是沒有吵雜的兩萬名球迷、不用在兩個城市間移動、和你的對手住在同一間飯店裡。這樣沒有主場優勢的季後賽

NBA／暴龍總裁襲警真相大白 警員先動粗還爆粗口罵人

暴龍營運總裁尤基利（Masai Ujiri），去年球隊奪冠後爆出涉嫌襲擊警員，近期流出事發當時的影片，證實尤基利並沒有直接襲警，反倒是自稱受害的警察先動手，還給尤基利清白。 在去年6月13日，暴

NBA／坦承沒跟哈登保持聯絡 保羅強調彼此不是敵人

火箭與雷霆今日（19號）展開季後賽相遇首戰，最終前者以123比108輕取後者，而兩隊之所以這次對決格外受矚，當然是季前1筆重磅交易中，火箭將保羅（Chris Paul）送往雷霆，換回衛斯特布魯克（Ru

NBA／柯利重返復賽園區 有望出征系列賽第三戰

先前因為兒子出生告假離開奧蘭多復賽園區的柯利（Mike Conley），最新消息指出，他已經返回，並且進行隔離，而球團對於他在第三戰出賽感到樂觀。 爵士是以第6種子挑戰第3種子金塊，但柯利上周就

NBA／狄瓦茲引咎辭職 史托雅克維奇也將不留任

國王連續14年無法晉級季後賽，是現役NBA最長紀錄，副總裁狄瓦茲（Vlade Divac）因此引咎辭職，下台以示負責。 且《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）

NBA／最高頭銜遭菜鳥搶走 馬揚諾維奇笑言哭慘了

同時擁有巨大無比身材還有喜感十足個性，這讓獨行俠中鋒馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）成為深受廣大球迷愛戴的球員，網路上甚至有專門標籤蒐羅他一雙大手握住東西，方便大家見識他讓正常物品都成為

NBA／柯瑞領銜出席樂透抽籤 14隊代表名單正式出爐

NBA將於8月21號以虛擬線上方式舉辦選秀樂透抽籤儀式，在聯盟鼓勵各隊指派大咖球星出席下，勇士日前率先公佈將由柯瑞（Stephen Curry）擔任代表。 如今官方也發布新聞稿，公佈參與樂透抽籤

NBA／比遠射贏不了里拉德？柯瑞回應球評發言

復賽期間手感發燙，屢屢輕描淡寫投進超遠距離三分，里拉德（Damian Lillard）恐怖表現讓球評驚嘆連連，《TNT》的史密斯（Kenny Smith）甚至直呼，他不覺得比「Logo Shot」，柯

NBA／關鍵遠射後跳舞慶祝 里拉德致敬家鄉奧克蘭

拓荒者今日（19號）又靠里拉德（Damian Lillard）關鍵時刻表現，以100比93在西區季後賽首輪首戰扳倒西區第1種子湖人，其中里拉德在投進超遠三分後，更大方秀出舞技，他賽後也解釋向來很少有慶

熱門新聞

NBA／里拉德狂飆34分 拓荒者末節三分雨轟垮湖人

NBA／佛西維奇領軍飆35分 魔術首戰爆冷擒公鹿

NBA／哈登37分11籃板 火箭首戰外線射爆雷霆

MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

中職／選秀逆向思考 獅隊可再造本土投打王國

NBA／湖人最後關頭失守 詹姆斯坦言攻守兩端出狀況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。