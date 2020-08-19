NBA／暴龍總裁襲警真相大白 警員先動粗還爆粗口罵人

暴龍營運總裁尤基利（Masai Ujiri），去年球隊奪冠後爆出涉嫌襲擊警員，近期流出事發當時的影片，證實尤基利並沒有直接襲警，反倒是自稱受害的警察先動手，還給尤基利清白。

在去年6月13日，暴龍以114:100擊敗當時衛冕軍勇士，拿下隊史第一座總冠軍，當尤基利準備走入場中替球員、教練慶祝勝果時，被阿拉米達縣（Alameda County）的史崔克蘭（Alan Strickland）警員擋了下來。

Masai Ujiri's legal team has released body camera footage of his encounter with a security worker at Oracle Arena after the Raptors won the NBA championship. pic.twitter.com/56XWMpZy0P — Diamond Leung (@diamond83) August 19, 2020

從近期於史崔克蘭當時配戴的針孔攝影機流出的影片中，可以看到尤基利在被阻擋的同時，從西裝口袋中拿出識別證欲通過，結果史崔克蘭不明究理便把尤基利用力往後推，隨後引發爭執，同時尤基利再度將識別證秀給動粗的警員，又遭推一把。

史崔克蘭甚至在事發當時爆粗口，怒斥：「他X往後退」，尤基利仍一頭霧水，解釋：「你幹嘛推我？我是暴龍總裁。」，不甘無緣無故遭到攻擊的尤基利也開始反擊，也用力將史崔克蘭往後推，進而導致兩人對薄公堂。

史崔克蘭在今年二月控告尤基利動粗，導致自己頭部、下巴、嘴唇多處擦挫傷，並指控尤基繞過安檢想直闖球場，甚至還聲稱尤基利有暴力傾向，藉此求償。被告方則駁斥：「史崔克蘭先生過度使用暴力，也沒理由把尤基利視為威脅，並對他罵髒話，還在大庭廣眾將他推開。」

最終公道自在人心，有影片佐證，也稍微為尤基利洗刷冤屈。至於史崔克蘭，到目前為止已超過一年未回到工作崗位，黑歷史也紛紛被挖出，據傳他1994年因為保險詐欺罪嫌被逮捕過。