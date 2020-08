NBA／暴龍總裁襲警真相大白 警員先動粗還爆粗口罵人

暴龍營運總裁尤基利(Masai Ujiri),去年球隊奪冠後爆出涉嫌襲擊警員,近期流出事發當時的影片,證實尤基利並沒有直接襲警,反倒是自稱受害的警察先動手,還給尤基利清白。

在去年6月13日,暴龍以114:100擊敗當時衛冕軍勇士,拿下隊史第一座總冠軍,當尤基利準備走入場中替球員、教練慶祝勝果時,被阿拉米達縣(Alameda County)的史崔克蘭(Alan Strickland)警員擋了下來。

Masai Ujiri's legal team has released body camera footage of his encounter with a security worker at Oracle Arena after the Raptors won the NBA championship. pic.twitter.com/56XWMpZy0P