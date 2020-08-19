NBA／下剋上里拉德有備而來 諾基奇為祖母而戰

波特蘭拓荒者在今天與洛杉磯湖人之戰，上演第八種子對第一種子「下剋上」的戲碼，其中拿下34分的里拉德（Damian Lillard）指出，球隊從復賽以來就當作季後賽在打，讓他們對於今天的比賽早就做好準備，並期待將著股氣勢延續下去。

從復賽以來打出MVP身手的里拉德，在今天出戰湖人的比賽中再投進六顆三分球拿下34分，其中包括比賽最後三分鐘投進一顆36呎遠的「Logo Shot」，之後又接連助攻給安東尼（Carmelo Anthony）投進三分球與諾基奇（Jusuf Nurkic）完成雙手爆扣，幫助拓荒者完成下剋上戲碼。

對於球隊在季後賽首戰就爆冷扳倒湖人，里拉德說：「自從我們來到這裡（復賽）後，我們每場比賽都當作是季後賽，這讓我們能提早為這樣的一場比賽做準備，不過這只是一場勝利，我很開心能夠來到這邊參與季後賽，但我們必須延續到下一場比賽上。」

除了里拉德外，拓荒者中鋒諾基奇今天首節就有雙十表現，加上懷塞德（Hassan Whiteside）也有7分8籃板5阻攻演出，兩大中鋒成為拓荒者取勝的另外一大關鍵。

其中諾基奇在日前就透過社群網站透露祖母因為新冠肺炎不幸病逝的消息，他今天賽後被問及此事時也說：「我現在專注在季後賽和球場上，儘管我的祖母已經聽不到我說話，但她肯定希望我在這好好打球，而我也要努力做到這一點，來緬懷她。」