NBA／湖人最後關頭失守 詹姆斯坦言攻守兩端出狀況

洛杉磯湖人在今天與波特蘭拓荒者的季後賽首輪首戰中，於最後關頭失守讓拓荒者連續飆進三顆三分球，終場以93：100敗下陣來，對於球隊無法順利守成，拿下大三元卻無法幫助球隊贏球的湖人詹姆斯（LeBron James）坦言，比賽倒數階段的幾次防守失誤，確實成為球隊的致命傷。

在東區頭號種子公鹿不敵魔術後，西區龍頭湖人也在今天與拓荒者的系列賽首戰踢到鐵板，首節就因為無法壓制里拉德（Damian Lillard）與諾基奇（Jusuf Nurkic）的進攻火力而落入雙位數落後。

儘管後三節湖人在詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）領軍下逆轉戰局，甚至在第四節一度取得六分領先，不過比賽最後四分鐘拓荒者里拉德、安東尼（Carmelo Anthony）與崔蘭特（Gary Trent Jr.）接連飆進三顆三分球，其中里拉德的進球還是在接近中場命中的「Logo Shot」，澆熄了湖人的反撲氣燄。

詹姆斯雖然拿下個人生涯季後賽第24次大三元，不過對於無法幫助球隊取勝，他賽後說：「我們確實出現了幾次防守失誤，當你面對拓荒者這樣手感火燙的球隊時，你不能有這樣的狀況發生，儘管在那之前我們對他們的三分球有不錯的防守，但仍在最後階段被他們完成了數波進攻，而我們自己卻沒有。」

除了防守端外，湖人今天在進攻端表現同樣不佳，不僅團隊命中率僅有三成五，三分球更是32投僅5中，連罰球命中率都不及六成五，包括在第四節關鍵時刻詹姆斯和戴維斯一度出現連續四罰不中的狀況，詹姆斯說：「我們有一些非常好的出手機會，但需要投進它。當比賽最後階段兩隊比分接近時，雖然外線手感你可能無法控制，但罰球必須要做得更好。」