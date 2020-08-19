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NBA／佛契維奇砍35分 魔術122：110爆冷擒公鹿

中央社 / 佛羅里達州好望湖18日綜合外電報導
魔術隊中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）砍下全場最高分35分和14籃板，助隊拿下季後賽首輪首場比賽。 路透社
魔術隊中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）砍下全場最高分35分和14籃板，助隊拿下季後賽首輪首場比賽。 路透社

中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）今天砍下全場最高分35分和14籃板，助東區第8種子魔術隊以122比110爆冷擒第一種子公鹿隊，拿下NBA東區季後賽首輪首場比賽。

密爾瓦基公鹿隊「字母哥」安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）雖然繳出31分、17籃板的「雙十」成績，並有7次助攻，但最後11分鐘手感冰冷，投球命中率為零，終於無力回天。

前鋒羅斯（Terrence Ross）拿下18分，克拉克（Gary Clark）貢獻15分，奧古斯丁（D.J.Augustin）則有11分和11助攻表現，助奧蘭多魔術隊在7戰4勝的系列賽獲得首勝。

魔術這場比賽大部分時間都保持領先。

魔術第一節靠著連8球命中，將比數拉開至20比10，第二節在奧古斯丁的兩罰皆中後以51比33領先，公鹿急起直追，上半場結束時比數拉近至62比52。

公鹿下半場發動幾波攻勢，不過魔術強力反擊，第三節結束時仍以92比79領先。

公鹿第四節一度將比數拉近至僅落後6分，但是羅斯的灌籃和上籃得分，以及奧古斯丁和佛契維奇的三分球，又將領先拉大至14分。甚至連前三節皆未得分的後衛福尼耶（Evan Fournier），在最後5分鐘也投進3個關鍵3分球，成為魔術的獲勝功臣。

魔術 公鹿 羅斯

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