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NBA／米歇爾轟57分 刷新馬龍隊史紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／綜合報導
爵士米歇爾（左）攻下季後賽史上第三高的五十七分，但球隊首戰吞敗。（美聯社）
爵士米歇爾（左）攻下季後賽史上第三高的五十七分，但球隊首戰吞敗。（美聯社）

ＮＢＡ季後賽昨天開打，爵士、金塊隊打得難分難解，爵士在米歇爾攻下季後賽史上第三高的五十七分領軍下，與金塊一路拚戰到延長賽，但金塊延長賽在穆雷領軍下，三分砲火全開，以一三五比一二五拿到系列賽首勝。

ＮＢＡ「新世代」球星在季後賽首日砲聲隆隆，昨天四場比賽有四名廿五歲以下球員得分在卅分以上，創聯盟季後賽紀錄，其中兩人為爵士米歇爾與金塊穆雷，前者拿下五十七分，在季後賽史上僅次於喬丹的六十三分與貝勒的六十一分，後者則拿下卅六分，包括延長賽進帳十分，成為金塊扳倒爵士的關鍵人物。

「今天完全是穆雷的個人秀，他真的太神奇了。」穆雷全場投進六顆三分球，金塊總教練馬龍說：「當比賽進入第四節和延長賽，兩隊拉鋸階段，他已做好接管比賽的準備，你肯定會愛上這樣的年輕球員，何況他有大好的未來。」

拿下五十七分卻輸球的米歇爾，成為這場比賽的悲情英雄，賽後一肩扛下輸球責任，並鼓勵隊友不要因此氣餒，「我們都知道在這邊不會有主場優勢，輸掉第一場比賽沒有太大不同，儘管這對我們來說並不好受，但至少看清楚對手，並找到自己該改進的地方。」

米歇爾的五十七分不僅是季後賽史上第三高，也刷新傳奇球星「郵差」馬龍保持的五十分隊史紀錄，單場拿下至少五十五分、五籃板、五助攻，也成為繼喬丹和貝瑞後，史上第三位在季後賽達成此紀錄的球員。

郵差

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