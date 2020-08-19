NBA季後賽首輪對戰 西區飄雨東區晴

2020年的特異NBA賽季，今天在奧蘭多的泡泡裡面開打。史上第一次的關門季後賽，太多不一樣的事情了，像是沒有吵雜的兩萬名球迷、不用在兩個城市間移動、和你的對手住在同一間飯店裡。這樣沒有主場優勢的季後賽，還有看頭嗎？當然有。

東區：（1）公鹿 vs （8）魔術

公鹿雖然擁有NBA最佳戰績（56-17），但在復賽後因傷兵問題卻只有3勝5敗，不過首輪碰上魔術，應該還有絕對優勢。字母哥依舊是聯盟MVP等級，在泡泡中六場比賽，有四次30分/10籃板以上的神鬼表現，不過他的脾氣不控制住，會是他們搶49年來首座冠軍的最大障礙，看他因為頭槌巫師隊的華格納（Moritz Wagner），而被禁賽一場，就知道他老毛病沒改。

公鹿另外一大弱點就是自己外線的穩定性和對三分的防守，上季暴龍已經示範過，當字母哥在無法製造隊友機會時，這些射手是無法挑起大樑的。而他們最堅強的內線防守，也在泡泡中逐漸破滅。本季他們的防守效率值，在復賽前是全聯盟最好的101.6，領先第二名的暴龍隊間的差距，和第二名和第七名溜馬間差距相同。但在復賽後，這數字卻暴漲到110.2，只排第八名。公鹿雖然很強，但不是沒有弱點。

只是魔術隊卻沒有足夠的火力來挑戰公鹿的弱點。如果魔術身在西區，他們會排在第十一位，根本擠不進季後賽，尤其在年輕長人艾賽克（Jonathan Isaac）左膝韌帶斷裂後，魔術的現在和未來好像在同一時間都停止了。單靠屋居奇（Nikola Vucecic）和古登（Aaron Gordon），是無法和字母哥抗衡的。

預測：公鹿直落4

東區：（2）暴龍 vs （7）籃網 （首戰暴龍 134-110 籃網）

暴龍是22隊中第一個到奧蘭多報到的，而他們也希望是最後一個離開的。雖然上季奪冠MVP雷納德已經去了快艇，但其餘主力全部留下，從第一梯隊到第二梯隊，都是經驗老道，而且戰力十足的狠將。今天范福力（Fred Van Vleet）的30分大爆發，率領暴龍團隊三分命中率達到五成的超高水準，證明他們在奧蘭多的7勝1敗絕非僥倖。

他們在復賽後防守紀律更強大，證明諾斯教練的領軍極為嚴明。在八場比賽中，他們的防守效率值高達101.8，遠比第二名的106.4要好一大截，西雅康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）都可以擔任關住對手得分之鑰的大鎖，首戰就讓籃網的勒沃特（Caris LeVert）只有14投5中，是他們未來過關斬將的最重要武器。

籃網則是復賽後最令人驚奇的球隊，少了厄文和丁文迪（Spencer Dinwiddie）兩位能創造機會的後場大將，幾乎都是非一線球員打天下的情況，卻能在八場中拿下5勝，搶進季後賽，本季已經功德圓滿，下季等杜蘭特和厄文都歸陣後，才是籃網真正的時代。

預測：暴龍直落4

東區：（3）塞爾蒂克 vs （6）76人 （首戰塞爾蒂克 109-101 76人）

在休兵時已經穩進季後賽的綠衫軍，在回到復賽時只有一個目標，就是讓他們的當家控球華克健康地準備打季後賽。果然在減低他工作量的刻意調養下，在季後賽首戰華克完整地打了35分鐘，他切入的破壞力，讓只剩下七人輪轉的76人隊疲於奔命。今天他三分球雖然4投0中，但他在復賽中的兩分和三分命中率都顯著提升（47.9%和41.4%；之前是42%和38%），讓他健康地打完季後賽，是賽爾提克在季後賽能走多遠的關鍵。

塞爾蒂克打的小球陣容中，攻守兩端都靠泰坦（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）撐著，尤其今天海伍德（Gordon Heyward）腳踝扭傷，未來他們在防守時對內線包夾、對外線封鎖，都需要他們的積極跑動。今天兩人合計打了80分鐘，共得了61分，19個籃板，尤其泰坦創下生涯季後賽得分新高，場上貢獻值更為全場最高的+19，完全壓倒前隊友哈福德（Al Horford）。

76人少了前狀元西蒙斯，只好用本季格格不入的哈福德先發，但他和安畢德同時在場上，就像是台沒上油的車子，怎麼跑都不順，今天哈福德雖然打了31分鐘，但貢獻值卻是全場最慘的-18，也連累了安畢德，26分和16個籃板，卻阻止不了綠衫軍在第四節的攻勢。「我得要打得更好，」安畢德下召罪己，「不管數據如何，我就是得做得更好。」

預測：塞爾蒂克4比2

東區：（4）溜馬 vs （5）熱火

兩隊應該是東區八強中實力最接近的組合，雖然在例行賽最後一戰溜馬以109比92打敗熱火，但這場比賽兩隊互相隱藏實力。溜馬的華倫（T.J. Warren）雖然在泡沫中大爆發，在前五場共得174分，是溜馬隊史五場比賽總和第五高，但在對熱火的封關戰中，只得到12分，還和巴特勒起了口角。加上歐拉迪波的腿傷還沒受到考驗，溜馬的板凳深度令人不放心。

熱火今天最讓人驚艷的除了巴特勒的領導能力，和中鋒阿德巴約的突破外，就是年輕球員的成長，有菜鳥後衛西羅（Tyler Herro）在復賽的神射，加上羅賓森（Duncan Robinson）和諾恩（Kendrick Nunn），整體火力不是溜馬能比得上的。只是巴特勒和華倫在封關戰的衝突，讓這個系列戰加油添火，顯得更有火藥味。

預測：熱火4比2

在暴龍的強硬防守之下，籃網從一開賽就被打得毫無招架之力。 美聯社

西區：（1）湖人 vs （8）拓荒者

湖人在奧蘭多的泡泡中，感覺進入省力模式，只打3勝5敗的成績，兩大天王詹皇和安東尼都是只用五分力在打球，但湖人累積的勝場數，還是足以讓他們取得西區頭號種子。詹姆斯在季後賽肯定會完全開機，而安東尼也會在季後賽發揮全力，肯定會讓拓荒者的諾克奇（Jusuf Nurkic）疲於奔命。加上外線大鎖布萊德利（Avery Bradley）拉上先發陣容後，讓湖人的防守更為可怕。

拓荒者在取得第八種子後，被譽為可能是老八傳奇的奇兵，成為人人都害怕的對手，尤其是里拉德的爆發，在最後五場比賽有兩次得40分以上，一次51分，一次61分，信心正是爆棚階段。里拉德對獨行俠的61分，讓他加入張伯倫大帥的行列，成為NBA史上唯二的單季三次60分的狂人，並且在兩場比賽內得112分，是近50年來第六高，有里拉德，拓荒者就有信心，沒有什麼事是不可能的。

預測：湖人4比3

西區：（2）快艇 vs （7）獨行俠 （首戰快艇 118-110 獨行俠）

兩支在例行賽得分效率分居一二名的球隊，果然在今天打出一場你來我往的好球。神童唐西奇在季後賽處女秀就交出42分的史上處女秀最高得分，但是左右手波辛基斯的驅逐出場，讓獨行俠後繼無力，不敵快艇雙槳的夾擊，尤其喬治最後的三分球，更讓獨行俠功虧一簣。

快艇雖然在復賽後始終無法湊足完整陣容，但今天最後一塊拼圖哈瑞爾的歸隊，讓總教練瑞佛斯如獲甘霖，「我好像看到曼德拉出現了一樣。」雙槳雷納德和喬治分別得到29分和27分，快艇的先發五人的貢獻值全都是+13起跳，防守上的雙大鎖，讓第三節的21比13的差距成為決勝關鍵。快艇只要有這樣的防守，在關鍵時刻的強度，堪稱NBA第一。

預測：快艇4比1

西區：（3）金塊 vs （6）爵士 （首戰金塊 135-125 爵士）

金塊雖然少了哈里斯和巴頓，但本季崛起的波特成功補上空缺，雖然今天他三分球只有7投3中，但他第一節前兩顆三分球都投進，讓爵士得要分神去守他，讓一二號大將約克奇和莫瑞得以接手比賽。莫瑞在休賽期間，增加了十幾磅的肌肉，讓他的碰撞能力和體力都更上一層樓，打到延長賽，還能狂砍10分，一個人就抵銷掉爵士隊所有得分，成為少了康利的爵士隊防守上最大的夢魘。

爵士少帥米契爾雖然大爆發，得到隊史季後賽最高的57分，在NBA史上也僅次於喬登的63分和貝勒的61分，但今天爵士的最大弱點，肯定是沒有康利的指揮，米契爾的超強個人能力，在關鍵時刻一但遭遇多人輪轉防守，也會有當機的時候，少了康利，造成爵士的攻守節奏不穩定。康利如果不早點回來，爵士可能無力回天。

預測：金塊4比2爵士

西區：（4）火箭 vs （5）雷霆

這是今年季後賽最有戲的組合，如同好萊塢的劇本，讓威少和保羅都要演出王子復仇記。當然火箭隊還是以鬍子哥哈登為主角，在三月初顯露疲態後，反而在休養後，在泡泡中打出35.3分，5成36命中率，9.2籃板和8.7助攻的高檔表現。雖然傳統上哈登到了季後賽，都要因為成為對手包夾的目標而績效下滑（28.2分，7.0助攻），但沒有哈登，就沒有火力，已經是火箭的基調。只是威少的傷勢到底好了幾成，何時能來面對他的前隊友們，成為這個系列戰的X因子。

CP3在心不甘情不願地去了雷霆，反而因禍得福，再度建立起他控球之神的風采，他在今年的關鍵時刻得分（clutch-time points）是遙遙領先的第一名，所領導的三控衛陣容成為各隊難解的習題。而且在復賽後的防守更是顯著進步：對手得分排第三（109.7），對手命中率第七（44.9%），對手三分命中率更是第一（30.1%）。唯一的懸念，就是中鋒亞當斯對火箭的小球陣容，能否防守到位，可能是雷霆復仇的一大關鍵。

預測：雷霆4比3