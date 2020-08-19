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「進化版艾佛森」封號 里拉德比厄文更有資格

聯合新聞網 / 特約作家梁起華
里拉德(左)在NBA停賽之前就已經努力帶領拓荒者力拚季後賽資格，復賽之後更是展現過人的自信與瘋狂的飆分能力，搶到季後賽的門票之後，他也全票獲得種子賽的MVP。 美聯社
里拉德(左)在NBA停賽之前就已經努力帶領拓荒者力拚季後賽資格，復賽之後更是展現過人的自信與瘋狂的飆分能力，搶到季後賽的門票之後，他也全票獲得種子賽的MVP。 美聯社

看到波特蘭拓荒者隊後衛里拉德(Damian Lillard)就讓人想到前NBA一代名將艾佛森(Allen Iverson)，只不過體型稍微大一點、草莽氣少一點、沒那麼嘻哈，加上外線距離更遠更準些，光就得分能力與運動能力來說，里拉德算是很接近戰神艾佛森的。

在艾佛森在NBA日正當中時，只要在NBA混得有點東西的後衛，都會常常和艾佛森做比較與聯想，以前曾有休士頓火箭隊的法蘭西斯(Steve Francis)，因為那小夥子也一樣有點離經叛道、不甩NBA的常規，但是在功績與耐戰性方面，法蘭西斯遠不如艾佛森。

後來找到一個投籃和運球方面與戰神艾佛森接近的，那就是「祖魯叔叔」(Uncle Drew)厄文(Kyrie Irving)，不可否認祖魯大叔的胯下運球和出神入化的切入和在人群間的運球穿梭，的確是達到了艾佛森級的地步了。甚至有不少NBA球界的人認為厄文的運球還在艾佛森之上，不過厄文在NBA的奮鬥史和艾佛森相比差別甚大。

艾佛森球技高超，而且勇於接受挑戰，在球場上總是光芒萬丈，霸氣自然流露。 歐新社資料照片
艾佛森球技高超，而且勇於接受挑戰，在球場上總是光芒萬丈，霸氣自然流露。 歐新社資料照片

上周8月9日和11日兩天看到了拓荒者的里拉德後，各界大致上才確認，里拉德才是艾佛森的接班人或說是進化版的艾佛森。里拉德從NBA復賽後開始得分手感漸漸回溫，至上周完全爆發出來，9日得了51分後不說，兩天後再豪奪61分直取達拉斯獨行俠隊，他成為NBA史上第八位能在一季之內取得五場或以上能單場得50分以上的球員，現役球員中只有「大鬍子」哈登(James Harden)有此殊榮，其他的還包含喬丹(Michael Jordan)、張伯倫(Wilt Chamberlain)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、已逝的布萊恩特(Kobe Bryant)、老貝瑞(Rick Barry)和「大三元始祖」貝勒(Elgin Baylor)等。

也就是說包含艾佛森和目前NBA的救世主詹姆斯(LeBron James)也沒此飆分爆發力的成就。里拉德的身手和知名度在目前NBA大力行銷幾名台柱球員如詹姆斯、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo ) 等人的情形下，加上所處的城市與球隊，的確讓他在能見度和受歡迎程度上打了個八、九折。要是里拉德效力的是尼克隊、湖人隊或火箭隊的話，他的偉大會更容易讓人看見，有時候偉大功績除了要自己本身的努力之外，旁邊的隊友和相應的球隊與城市也有助攻的效應。

里拉德在5天內關鍵的3場比賽狂砍154分，史上有幾人能如此強悍？ 美聯社
里拉德在5天內關鍵的3場比賽狂砍154分，史上有幾人能如此強悍？ 美聯社

里拉德的運球的確沒有艾佛森花俏，不過他的得分手法不拘裡外，能大號三分、與能切、還能扣籃，不要忘了，他剛出道時至少參加過兩屆扣籃大賽，他的心臟也夠強，在比賽倒數關頭，他的心臟也夠大。比艾佛森還厲害的是里拉德鮮少掛傷號，比戰神艾佛森還耐戰！

里拉德算是拓荒者隊的福將，他是2012年被選進的，除第一年該隊老大是中前鋒艾德里奇(LaMarcus Aldridge) 來當之外，從2013年球季開始，里拉德就一直位居該隊的得分王老大和進攻第一選擇，當然他也沒讓拓荒者隊友失望，從那一年到本季，拓荒者隊年年進季後賽。也就是說里拉德是會獨幹，不過他沒讓球隊失望，並會雨露均霑，長年來和後衛麥凱倫 (C.J. McCollum)肩起拓荒者的成敗。

在上周9日里拉德奪下51分的賽後，拓荒者隊員群聚在休息室內，隊內氣氛融洽，那一天教練將勝利球(Game Ball)頒發給老將安東尼(Carmelo Anthony)，為何？因為安東尼在那一場比賽裡取得20分，總生涯達2萬6446分，超越了已退休的前波士頓塞爾蒂克隊名將皮爾斯(Paul Pierce)達NBA總得分榜的第15位。

里拉德(左)能讓老將安東尼(右)心甘情願、毫無保留地為球隊打拚，這是要有很大的智慧和真誠。 美聯社
里拉德(左)能讓老將安東尼(右)心甘情願、毫無保留地為球隊打拚，這是要有很大的智慧和真誠。 美聯社

拓荒者目前正處於最顛峰狀態，15日在與曼菲斯灰熊隊作生死淘汰賽時，進口中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)也打得出色，瘋抓21個籃板，硬是將拓荒者隊的禁區給扛下了。諾基奇今年的殺出加上安東尼的復出，將會是拓荒者隊打湖人隊的勝利X因子。

ESPN網站立即在該隊確認進季後賽後，立即發表了一篇文章，分析了拓荒者隊的特性，題目是寫著拓荒者隊不是傳統的第八種子，言下之意，認為該隊在第一輪對上洛杉磯湖人隊，拓荒者將會非常危險，而湖人隊將會格外凶險。兩隊在得分方面拓荒者或許還技高一籌，差別還是在於拓荒者隊的整體防守和板凳的支援會比湖人來得弱。但拓荒者隊和湖人之間的對戰不可否認將會是季後賽第一輪最值得觀看的系列戰！

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