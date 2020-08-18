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NBA／季後賽開戰 朗多歸隊先當觀眾

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
湖人朗多傷後歸隊，還不確定能否上場。（美聯社資料照片）
湖人朗多傷後歸隊，還不確定能否上場。（美聯社資料照片）

ＮＢＡ季後賽今天點燃戰火，但爵士、湖人和火箭隊可能無法以完整陣容迎接第一輪賽事，爵士後衛柯利昨天離開奧蘭多迪士尼園區，前往哥倫布迎接兒子出世，湖人後衛朗多雖在今天結束隔離，但五周前骨折的右大拇指傷勢可能讓他缺席首輪系列賽。

火箭後場球星衛斯特布魯克因右股四頭肌傷勢，明天和雷霆隊首戰確定缺陣，教頭丹東尼已預告「衛少」先發位置將由葛登頂上。

爵士以西區第六種子之姿挺進季後賽，首輪要和金塊隊交手，這也是柯利首度穿著爵士戰袍迎接季後賽，不過他昨天告假後再歸隊，至少要隔離四天才能出賽。

柯利過去十二季都效力灰熊隊，好不容易和新團隊磨合，季後賽前又遇臨時狀況，教頭史奈德形容這些變化都是挑戰，「柯利遭遇的事情，可能比任何我執教的球員都多，他幾乎整個職業生涯都和灰熊一起，然後要與新成員一起打球、到新城市，這是很漫長又偉大的過程。」

登上西區龍頭的湖人，季後賽首戰明天登場，上周離開園區動手術的朗多雖來得及完成隔離，但卅四歲的資深後衛還不確定能否出賽。

朗多兩年前和戴維斯率鵜鶘隊締造驚奇，季後賽第一輪面對以四戰「橫掃」當時第三種子的拓荒者隊；如今兩人同披紫金戰袍，首輪對手又是拓荒者，戴維斯強調朗多角色關鍵，就算無法出賽，仍會給予球隊幫助。

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