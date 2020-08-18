巴特勒大戰華倫 熱火勝出不是問題

東區第4溜馬vs.第5熱火，溜馬例行賽45勝28敗，熱火44勝29敗，兩隊勝率、勝場、攻防穩定性相差不多，預料是一組火星撞地球系列賽。熱火決勝點在後衛巴特勒的關鍵表現和進攻、投籃效率，溜馬致勝關鍵在入選NBA復賽第一明星隊小前鋒華倫能不能持續有爆發性得分帶領溜馬前進。

華倫復賽六戰場均31分，三分球命中率超過五成，每場可以投進3.6個三分球，單場最高砍進53分。今年球季華倫也是溜馬得分王，場均19.8分，三分球命中率4成。溜馬需要華倫在進攻端內外線持續爆發帶動全隊，彌補第一長人中前鋒沙波尼斯傷停無法出賽得分漏洞。

溜馬在復賽之後與熱火碰到兩次，溜馬首戰以92：114慘敗，第二戰則是以109：92贏球，不過第二戰雙方皆有多位主將未上場。 美聯社

華倫跟巴特勒在例行賽針鋒相對，兩人從球場上肉搏、對位，打到場外，口水也噴到場外和社群媒體，過程之精采，劇情迷人，讓嗜血媒體和社群蠢蠢欲動。

綽號「士官長」的巴特勒畢竟是老江湖，巴特勒說：「過去的事早就翻頁，一點都不重要，球隊簽我就是要我上場打球，帶領球隊全力求勝，成為場上最好球員，這是我唯一專注目標」。巴特勒把焦點和媒體關注拉回到球場上，沒有恩怨，因為士官長很清楚，季後賽除了防守、帶隊，他必須打出更好狀況和投籃表現。

巴特勒例行賽場均19.9分、6.7籃板、6助攻，仍是熱火第一把得分手，但三分球命中率只有2成4，儘管籃板、助攻都創生涯新高，但巴特勒三分外線和跳投都是生涯最低，跳投命中率和效率甚至比火箭威斯特布魯克還要更糟。

只要熱火主將巴特勒(右)能正常發揮，溜馬首輪打完後大概就可以提早放假了。 美聯社

今年球季巴特勒太過專注在帶隊、提醒隊友、投入防守，他的得分更多來自製造犯規站上罰球線，每場9.1次罰球也是生涯新高，巴特勒跳投穩定性不足，三分球命中率下滑，這是巴特和熱火在季後賽必須克服問題。因此熱火除了攻守均衡，關鍵球和得分表現都得依靠巴特勒帶動，只要巴特勒打出得分效率和帶動性，熱火對溜馬系列賽勝算超過六成。

溜馬第一戰將沙波尼斯足底筋膜炎傷停，復出遙遙無期，華倫變成全隊最主要進攻點和得分重心。華倫vs.巴特勒對位攻防，兩人從例行賽肢體開打、對嗆到季後賽再碰頭，針鋒相對在所難免，媒體和球迷也會在兩人身上大作文章。

華倫(左)在復賽之後髮型與身手都變得很像雷納德，但很可惜他欠缺季後賽經驗，應該很快就會被打回原形。 美聯社

熱火和溜馬有太多相似之處

第一、兩隊都沒有場均得分20分以上得分手，靠的是主要核心7-8人輪換，進攻點和進攻選項很多，重視防守、團隊輪轉，創造各種對位優勢和攻防轉換，戰術執行力和比賽節奏控制都很出色。

第二、比防守效率和失分，溜馬更好一點。比進攻效率和外線得分，熱火更加出色許多。

溜馬防守能力比熱火略強，但熱火有更強大的三分球攻勢和進攻效率。 美聯社

第三、兩隊各有七人得分至少二位數，教練執教能力和用人風格平分秋色，擅長挖掘角色球員潛能，執教功力不相上下。

熱火最大優勢是三分球和巴特勒，攻防均衡、反擊一流。溜馬最大優勢是防守，如果華倫這個得分點和持續火力可以成為溜馬進攻主要支撐，那麼熱火會有麻煩。

預測：熱火4勝2敗淘汰溜馬

熱火會贏在士官長的帶隊和氣勢，季後賽擁有一名出色頂尖球星帶隊，扮演領袖，打進關鍵球，熱火擁有東區最大黑馬潛力。