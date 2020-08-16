NBA／拇指骨折飆35分 灰熊莫蘭特仍無緣季後賽

最近4戰都是帶著受傷的手指上陣，灰熊隊新人莫蘭特（Ja Morant）今天雖攻下賽季新高35分，無奈球隊附加賽首戰以122：126不敵拓荒者隊，無法搭上季後賽末班車，讓他大呼遺憾。

灰熊復賽前還是西區第8種子，但重啟賽程後8戰成績僅拿2勝6敗，落到第9種子，今天再輸球，讓拓荒者直接進入季後賽，莫蘭特直言非常失望，「沒人喜歡輸球，但往正向思考，我們知道自己實力，和季後賽只差兩場，所以我們知道要回去好好努力，為下季準備。」

莫蘭特還透露，從先前對上暴龍隊的比賽就已受傷，「我是帶著拇指骨折上場。」不只自己帶傷上陣，灰熊菜鳥也提到，以團隊成員為傲，儘管面對許多挑戰和傷兵，「但我們從不放棄，我以大家的拚戰精神為榮。」

年僅35歲的灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）是今年最佳教練候選人，他也有相同心得，他讚全隊無私、為整體付出，大家一起走到這一步，這季的經驗十分寶貴，「我們認知到球隊打下很好的基礎，但我們今天還有很多工作要做。」

灰熊教頭悠悠說出全隊心聲：「我希望我們明天還有賽程（附加賽第2戰）。」