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NBA／拓荒者闖季後賽首戰湖人 甜瓜二度對決詹姆斯

中央社 / 台北16日電
西區季後賽首輪拓荒者安東尼(左)將對決湖人詹姆斯。 路透
西區季後賽首輪拓荒者安東尼(左)將對決湖人詹姆斯。 路透

美國職籃（NBA）球星「甜瓜」安東尼在本季加盟波特蘭拓荒者前，曾超過一年沒出賽，這次將在季後賽首輪迎戰由詹姆斯領軍的洛杉磯湖人，上演兩人季後賽生涯第2度對決。

拓荒者今天附加賽迎戰曼菲斯灰熊隊關鍵一役，先發5人就有4人得分超過20分，其中球星里拉德（DamianLillard）近期表現銳不可擋，此役貢獻31分、10助攻，麥凱倫（CJ McCollum）進帳29分，諾基奇（JusufNurkic）、安東尼（Carmelo Anthony）各斬獲22分、21分，助拓荒者以126比122勝出。

拓荒者順利搭上季後賽末班車，首輪將與西區例行賽第一的湖人交手，場上焦點之一將是安東尼與詹姆斯（LeBron James）對決。

詹姆斯與安東尼過去曾一同參加2003年NBA選秀會，其中詹姆斯被當時握有狀元籤的克里夫蘭騎士選中，而安東尼獲丹佛金塊以首輪第3順位指名，兩人除了是場上對手，私底下也是好朋友。

根據ESPN Stats & Info統計，這將是詹姆斯、安東尼生涯第2度在季後賽碰頭，詹姆斯2012年季後賽首輪曾率領邁阿密熱火擊退安東尼所屬的紐約尼克，兩人當時在系列賽中，場均皆獲得27.8分。

季後賽首輪另一焦點則是剛獲得復賽最有價值球員（MVP）的里拉德，也是拓荒者能成功晉級季後賽的關鍵，談到季後賽首輪對戰湖人，里拉德說：「湖人身為第一種子，這是有原因的，陣中擁有世界上最好的球員。」

里拉德強調，努力拿下西區第8，不想輕易被擊退，「我覺得我們有機會與聯盟的任何人對抗」。

安東尼 詹姆斯 拓荒者

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