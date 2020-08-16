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MLB／紅雀復賽當日兩勝 歐尼爾：太瘋狂

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅雀歐尼爾開轟。路透
紅雀歐尼爾開轟。路透

什麼叫生疏？紅雀隊的字典裡恐怕沒有這兩個字，雖因陣中球員確診新冠肺炎而停賽超過半個月，紅雀隊在復賽第一天面對白襪隊的雙重賽，就以5：1、6：3拿下勝利。

紅雀隊開季打了5場比賽，就因爆發群聚感染，從8月1日開始停賽，直到今天重新開賽，期間少的了18場，今天開始44天要打55場比賽，復賽第一天先拿下雙重賽勝利，有好的開始。

雙重賽都開轟的歐尼爾（Tyler O'Neill）說：「這很瘋狂對吧？不過我覺得最瘋狂的事，今天早上起床，沒有收到停賽的簡訊，能夠走進球場打球，而且幸運的拿下兩戰。」

「這兩場勝利也對球隊意義重大。」總教練席爾特（Mike Shildt）也說，能夠重新比賽，對球隊來說像是第二次機會，「我們都在歷史的一頁裡，我們知道這是前所未見的局面，但重點還是當下，我們會團結一心。」

紅雀隊計畫將防疫計畫規範得更加嚴格，雙重賽第一場投出5局失1分奪勝的韋恩萊特（Adam Wainwright）也同意，「我們要好好整頓一下了，我們試著要做對的事。」

紅雀 韋恩萊特 歐尼爾

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