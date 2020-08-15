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籃球／BE HEROES女子組 林育庭率經典明星逆轉

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林育庭（左）率領經典明星逆轉未來之星。圖／展逸國際企業提供
林育庭（左）率領經典明星逆轉未來之星。圖／展逸國際企業提供

2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽今天於彰化體育館開打，首日的女子組賽事由學姊組成的「經典明星」在林育庭貢獻15分、9籃板，加上鄭伊秀也有15分、14籃板領軍下，下半場逆轉戰局，以81：76擊敗「未來之星」。

這次女力對決從球員進場開始就展現「挑一場吧」的氣魄，「經典明星」郭佳紋拿拖把登台嗆聲，讓對面學妹陳孟欣突發奇想，直接搬張椅子出來坐，然後再走向前回敬，而「未來之星」壓軸出場的陳薇安則拿出準備好的痠痛貼布，開玩笑放話要請學姊等會賽場要小心點。

「這場比賽真的很有趣，對方頻頻換陣容，一下換五個小的，又換五個高的，我們再來看陣容要怎麼應對。」經典明星禁區由鄭伊秀坐鎮，攻下15分、14籃板，她覺得學妹表現很搶眼，都發揮出各自特色，「不過我們優勢在於有一定默契，只要有溝通，問題不大，儘管開賽落後，但我想痠痛貼布還用不到。」

上半場「未來之星」無畏學姊隊的氣勢，以速度和積極度取得領先優勢，半場一度來到11分差距。但來到第三節，失誤過多，進攻受阻，「經典明星」咬回比數，扳平為62：62，進入末節，林育庭關鍵時刻挺身而出，整場貢獻15分、9籃板，助球隊扭轉戰局。

林育庭則說：「本來因為疫情的關係，一直擔心比賽沒辦法順利進行，但感謝主辦單位用心籌辦比賽，看到很多熱情的球迷到現場來觀看很高興。」

「未來之星」則以中鋒林蝶繳出19分、6籃板表現最佳，新球季要轉戰WSBL的她，很感謝有這機會對壘學姊們，感受不一樣的強度，「這是我第一次打這種比賽，很新鮮，而且我們盡力去打，學到很多對打的經驗。」

本季WSBL選秀狀元後衛陳孟欣，則獲得4分、5助攻、3抄截，她坦言女籃賽事不多，能有機會跟學姊對抗試水溫，很感激主辦單位，「我之前還在UBA，強度有一定落差，所以算是學到很多教訓，特別是投籃準度，這是我們要回去檢討的地方。」

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