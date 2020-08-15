NBA／三分球質量兼具 里拉德成柯瑞之後第二人

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）為了球隊能夠在晉級季後賽之路續命燃燒小宇宙，昨日對籃網又狂砍42分，單場三分14投8中，場均出手升至10.2次，賽季命中率達40.1%，是繼勇士柯瑞（Stephen Curry）之後，再有球員達成如此瘋狂的紀錄。

率先達成此紀錄的柯瑞在2015-16賽季，三分場均出手11.2次，同時保持誇張的45.4%命中率，創下聯盟里程碑。隨後又在2018-19賽季變本加厲，場均狂出手11.7次三分，命中率仍有43.7%，兼顧質與量。

里拉德在本季跟上柯瑞的腳步，成為聯盟第二位達標球員。事實上里拉德本季不只投得多，還投得遠。本季總共投進54顆距離籃框30呎以上的三分球，破NBA單季新高，更狂的是命中率高達43%，可謂越遠越會中。至於柯瑞生涯至今在該距離只合計投進61球。