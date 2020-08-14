NBA／喬丹球鞋拍賣價格破紀錄 約台幣1800萬元成交
拍賣行佳士得今天表示，美國職籃NBA前傳奇球星喬丹穿過的一雙球鞋以61萬5000美元（約新台幣1800萬元）成交，打破數月前另一雙喬丹鞋締造的拍賣價格紀錄。
1985年在義大利的一場NBA熱身賽中，當時效力芝加哥公牛隊的喬丹（Michael Jordan）穿著這雙紅黑配色高筒Air Jordan 1大砍30分並扣爆籃框，籃板玻璃碎滿地。
佳士得（Christie）與街頭服飾平台StadiumGoods共同舉辦這次拍賣會。佳士得手提包與球鞋銷售主管杜諾文（Caitlin Donovan）說：「這雙正港喬丹鞋的鞋底卡著籃板一小部分，一塊籃板的碎玻璃。」
法新社報導，雖然這雙球鞋的成交價，打破另一雙Air Jordan 1在5月間以56萬美元售出所創下的紀錄，但新的拍賣價格低於預期，沒有落在65萬到85萬美元之間。
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