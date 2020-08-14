NBA／籃網絕殺落空如釋重負 里拉德直言精疲力盡

拓荒者今天對上籃網，為了拿到挑戰季後賽的門票，拓荒者非贏不可卻遇到對手頑強抵抗，雙方你來我往廝殺至最後一個回合才奠定拓荒者的勝基，看見操刀最後一擊的勒佛特（Caris LeVert）落空，將壓力一肩扛的里拉德（Damian Lillard）如釋重負，直言精疲力盡。

本季西區第8種子卡位戰意外打得火熱，面對年輕力勝的灰熊以及8連勝來勢洶洶的太陽，拓荒者的晉級之路退無可退，今日對上籃網卻掀起了一場意料之外的硬仗。籃網由後衛勒佛特全場29投16中、37分攻勢帶領，打衝草根的韌性，全隊整體命中率55.2%、三分命中率42.4%。

里拉德也不遑多讓燃燒小宇宙，延續前幾場的火燙手感回敬42分，下半場更是上好上滿只為了拿下非贏不可的比賽。賽後里拉德表示：「我真的很累，我打冷整個下半場，那時候看到勒佛特投出那球，我只想著：『拜託不要進，拜託拿下籃板讓我們贏下比賽。』」

最終如里拉德所願，拓荒者以134:133帶走了勝利，暫時取得西區第8的位置。事實上，拓荒者本場能夠打得更加輕鬆，但在禁區人力比籃網充足的情況下，拓荒者關鍵時刻遲遲抓不下防守籃板，讓對手有更多的進攻機會。對此，拓荒者教頭史達茲（Terry Stotts）表示：「老實說，我們守得不錯，但就是抓不到籃板。雖然迫使他們嘗試高難度的出手，但結果就如大家所看到的一樣。好在我們最後守住了。」

拓荒者本場勝利，排名確定升至西區第8，週日凌晨將與第9名的灰熊進行加賽，只要再贏1場就能拿到進後賽門票，屆時將對上分區龍頭湖人。