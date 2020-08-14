NBA／衛少股四頭肌拉傷 將缺席首輪對雷霆系列賽

據報導，火箭球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因右腳股四頭肌拉傷，恐缺席季後賽對雷霆的前幾場賽事。

衛斯特布魯克原先於復賽3場比賽後負傷，經過休息於週三對馬刺的比賽短暫復出，上場28分鐘拿下20分、5籃板、6助攻的全面成績，賽後也沒有任何不適。不料睡了一個晚上，衛斯特布魯克週四早上股四頭肌感到疼痛，球隊隨即安排核磁共振檢查，結果顯示衛斯特布魯克有修養的必要。

火箭為了能在季後賽即時迎回衛斯特布魯克，先將他移出週六對上76人的上場名單。另根據《休士頓紀事報》記者費根（Jonathan Feigen）消息指出，衛斯特布魯克將會缺席首輪對雷霆的前幾場比賽，若恢復不如預期，缺戰時間可能拉長。