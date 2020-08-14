溜馬飆分渦輪啟動─被低估的殺手華倫

復賽至今，打出5勝2敗的溜馬，隨著東區八強季後賽組合出爐，也確定首輪對手將是熱火，雙方之間的四、五名排序尚未明朗，在沒有實質主場優勢的情況下，其實並沒有甚麼差別。但溜馬的系統戰在這七場球展現效率，團隊投籃命中率高居參賽球隊第三，其中最令人驚豔的話題莫過於前鋒華倫(T.J. Warren)的異軍突起！

今年是華倫轉戰溜馬的第一季，生涯前五年都在太陽度過，連續三季出賽時間將近32分鐘，在2017到2019兩年間平均達18.8分，在太陽陣中是除了布克(Devin Booker)之外球團倚重的得分點、爛帳王。

生涯前期不擅外線 健康出勤是華倫隱憂

華倫是在2014年選秀會第一輪第14順位被太陽挑中，可能受限於球隊戰績不佳的影響，即使偶有得分佳作，過去名氣也僅限於此。身高6尺8吋，標準小前鋒身型的華倫在生涯前期並不擅長於外線投籃，前四季單場三分球出手最多的一季僅不過1.5次，且有三季命中率未達三成。

外線把握度不高，也讓本就仰賴突破得分，轉換快攻的華倫在球風發展與定位上受到限制。直到待在太陽的最後一季，他才在外圍投籃上有突破性的成長，場均三分球出手一口氣暴增到4.2次，還保有生涯最高的42.8%命中率，但可惜整個球季出賽不過43場，樣本數不多。

華倫的傷病狀況向來也是困擾他在太陽時期出勤的元兇，單季最多出賽是2016-2017球賽的66場，其餘有三年更不到48場，健康因素讓他始終無法保持穩定供輸，是他身披太陽球衣五年來的致命傷。

華倫(左)在太陽隊期間，得分能力雖然一直有在進步，但因為常常受傷缺賽，在其他方面的升級卻是牛步化，整體表現還無法達到球星的等級。 歐新社資料照片

轉戰溜馬磨合得宜 華倫表現逐月升溫

今年轉戰溜馬的華倫首先從出勤場次目前已創下生涯新高，再來，加入新球隊的首季，難免要適應全新的攻守體系與定位，表現要維持高檔本就不容易。但華倫經過開季兩個月的磨合期之後，他的表現逐漸步上軌道，並且在一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)受傷之際，適時加強得分火力幫助球隊維持戰績，從今年一月以來到封關前，華倫場均得分穩定維持在19.8分附近。

溜馬的先發陣容可是能排出曾拿過新人王的波格登(Malcolm Brogdon)、全明星的歐拉迪波與沙波尼斯(Domantas Sabonis)、以及夢幻隊成員的透納(Myles Turner)。華倫還能在新團隊中有這樣的表現，實屬不易，即便他的名氣、話題性都比不上述幾名球員。

復賽最耀眼的大驚奇 難以阻擋的渦輪模式

不過自從來到迪士尼賽場後，華倫卻是全隊最受矚目的復賽之星。因為聯盟對於復賽的管理、賽制，共用場地等等，讓新聞話題集中度更高，華倫頓時聲名大噪，其一頭辮子造型與體格，後方遠看還與快艇的可愛雷納德(Kawhi Leonard)有幾分神似。

華倫首先在8月2號與七六人對壘的賽事中，出賽41分鐘，逆天攻下53分，技驚四座。整場29投20中，三分球12投9中，手感火燙的程度簡直無人能擋，一路率領球隊取勝。溜馬復賽先是取得三連勝，華倫分別摘下53、34、32分，投籃命中率高達66.4%，十分嚇人。當別人還在適應重新比賽的節奏、找回身體熱機的感覺，華倫卻是迫不及待的發揮他儲蓄已久的苦練成果。

華倫換了髮型之後讓球迷嚇一大跳，乍看之下還以為雷納德被換到溜馬了。但華倫頂著辮子頭竟然像被附身似的，突然也有雷納德般的飆分能力，其實是偷偷苦練很久了。 美聯社

華倫在疫情期間並沒有荒廢體態的維持與重量訓練，他在復賽之後，運用他身體強悍的對抗性，不論是強行突破取分，籃下攪和，或是背框要球單打，華倫的眼神裡透露出，他熱愛比賽，對勝利的渴望，且具備果決的投籃信心與把握度，無球跑動的積極性，也讓他獲得更多接應出手得分的機會。

雖然華倫面對前東家太陽，手感降溫，命中率掉至35%，斬獲16分11籃板，但他很快又在下一場球迅速調整回來。面對到西區霸主湖人，華倫絲毫不畏懼詹皇，狂砍39分，三分球再展現8投5中的高效率，率領溜馬以五分差取勝。從這幾場的表現看來，教練團與華倫之間的意見交換、戰術設計，角色定位等等，都讓華倫能毫無顧慮的發揮自身價值。

除了得分大爆發之外，華倫在融入防守體系後，他在防守端的專注度與判讀籃板落點也獲得不錯的回報，從三月份的單月成績，場均6籃板，創本季最多且逐月攀升便可略知一二，復賽以來，除對上太陽抓下11籃板，8月7日和巫師之役也是34分11籃板的雙十數據。

溜馬陣容原本就不差，現在華倫(中)變身後，竟然成為球隊攻擊核心，這讓東區季後賽更加精彩了！ 美聯社

華倫在復賽後，身上宛如有加裝渦輪般的攻防能量，攻守轉換中，前仆後繼的不斷取分，爭搶籃板，再二波進攻，成為溜馬現在十分倚賴的得分之鑰。但要小心華倫過去的健康狀態，他已出賽六場高達36.7分鐘，對上火箭一戰，便傳出因足底筋膜炎休息一場。備戰即將到來的季後賽，華倫必須持盈保泰維持健康，畢竟他對溜馬的重要性來說不可言喻。

華倫替球隊比賽注入的激情，盡力填補了明星前鋒沙波尼斯不在的空缺，同時他擁有撕裂對手防線的侵略性進攻，也分擔起剛傷癒歸隊的歐拉迪波所扮演之角色。華倫的好表現能否持續維持到更高強度的季後賽層級值得觀察，若生涯打頭一遭季後賽的他能頂住壓力，保有這陣子的火熱狀態的話，那對即將進入季後賽階段的溜馬來說肯定是一大利多。

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