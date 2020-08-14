史上最強第7種子 獨行俠6脈神劍能讓對手翻船

許多專業人士總是喜歡評析，拓荒者可能狙擊湖人，上演「老八傳奇」。卻沒有人相信，西區第七獨行俠可能給快艇製造的麻煩和壓力，一點都不輸給拓荒者。獨行俠或許能成為「最強第七種子」，季後賽的獨行俠很可能比拓荒者還要可怕、難防。

獨行俠例行賽43勝，排西區第七，其實西區第四、五雷霆和火箭都只有44勝，第六爵士也是43勝。從戰績和勝場看，獨行俠實力和競爭力相當於前四種子，他們隨時有可能翻身，打出各種驚奇。

從獨行俠陣容和組合看，唐西奇場均29分、9籃板、9助攻，波爾辛吉斯20.4分、9.5籃板，雙星核心陣容很穩定，具相當對位和組合優勢。獨行俠教練卡萊爾說：「21歲唐西奇是為大賽而生的球員，他在國際大賽展現驚人表演和抗壓性，我一點都不擔心他的季後賽經驗」。

「唐77」領軍的獨行俠在復賽之後雖然只打出3勝4敗，但每場比賽幾乎都是張力十足，讓對手喘不過氣來。 美聯社

如果「季後賽金童」唐西奇帶領獨行俠在西區季後賽成為大黑馬，淘汰任何一個西區對手，或許人們也不需要感到驚訝。

從幾個層面去看獨行俠，獨行俠除了可能是「史上最強第七種子」，他們是支被低估黑馬球隊。獨行俠有6個很難被對位的攻防特色：

1、三分球

場均至少出手41次三分球，聯盟排第二，僅次於火箭，三分球命中率3成7，全隊有七個主要輪換球員三分球命中率在3成7以上。

獨行俠射手射小柯瑞是沒在搞什麼「logo shot」，但是他三分球準起來時連他哥也要害怕。 美聯社

2、籃板球

獨行俠防守是不太行，但並不是不能防、不會防。獨行俠籃板球排聯盟第四，鋒線和內線籃板高度具有相當優勢。

3、教練

卡萊爾是智多星，他的評價、執教成就、形象、應變高過快艇教練瑞佛斯，排在聯盟一線教練。季後賽調整、調度、用人、防守策略更重要，這是卡萊爾變法優勢。

獨行俠總教練卡萊爾用兵如神，手下又有唐西奇這種場內的指揮官，讓他們的應變速度奇快無比。 美聯社

4、季後賽金童

唐西奇就是獨行俠絕對優勢，他唯一缺陷是三分球命中率只有3成1，但這並不影響他持球、角色、戰術發動和無限開火權，獨行俠擁有一個相當於湖人詹姆斯的統治級球星，這是季後賽過關斬將最大優勢。

5、陣容深度

每個人都在討論快艇，因為攻防武器最多樣，陣容深度傲人。許多人也看好拓荒者，因為拓荒者後場、內線、外線投籃都是頂級配備，可能帶給湖人最大威嚇。大家都忽略獨行俠，獨行同樣擁有驚人禁區身高、射手成群、對位優勢、雙星組合，這套驚人陣容深度可以打出「10人輪換」，攻防武器更多樣，獨行俠管理階層在季外取得的成就被外界忽略。

6、波爾辛吉斯

這名220公分、25歲長人，今年球季創造生涯最多籃板球，防守效率值也在大幅提升，他在防守端作用和禁區威嚇力，都是獨行俠重要武器和依靠，獨行俠季後賽不只靠唐西奇，波爾辛吉斯在防守和禁區的關鍵表現、籃板球、防守都會幫助獨行俠成為更好球隊。

獨行俠中鋒波爾辛吉斯(左)遠投近射、三分球、罰球、籃板、阻攻樣樣厲害，對公鹿之戰時強碰字母哥和洛培茲依然不漏氣。 美聯社

快艇是爭冠球隊，例行賽表現更穩定，核心球星和角色球員發揮都比獨行俠更出色，獨行俠想要在季後賽第一輪淘汰快艇，肯定不容易。但獨行俠擁有比「拓荒者淘汰湖人」更高機率和可能，獨行俠可能是最強第七種子卻是不容忽視現實。

最讓人害怕第七種子獨行俠來了，季後賽金童唐西奇來了，季後賽巨人波爾辛吉斯來了，臨場、應變、調整最出色教練卡萊爾來了，獨行俠擁有傲人陣容深度和天賦，我們沒有任何理由不相信，獨行俠正在創造季後賽各種可能和奇蹟。