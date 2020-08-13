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林燈盃籃賽／國內隊伍強度高 地主資格賽先暖身

聯合報 / 記者曾思儒／宜蘭即時報導
宜蘭高中是第三屆林燈盃「地主」。記者曾思儒／攝影
宜蘭高中是第三屆林燈盃「地主」。記者曾思儒／攝影

宜蘭高中主辦的林燈盃青年籃球邀請賽雖受疫情影響，原本計畫邀請的日本和菲律賓隊伍無法與會，但9支隊伍HBL上學年8強就到期6支，再加上「綠色神盾」松山高中和三民家商，成「地主」迎接109學年HBL男甲資格賽前最好的磨練舞台。

昨天開打的林燈盃今天舉行開幕典禮，宜中接續就和去年8強的光復高中交手，宜中教頭林德齊說：「賽是整體強度沒受到太大影響，台灣球隊都沒出國，陣容很整齊，來這裡球隊的強度一定比資格賽高，我們可以知道自己進度到哪裡，看到缺點，專注去解決不足。」

宜蘭高中是第三屆林燈盃「地主」。記者曾思儒／攝影
宜蘭高中是第三屆林燈盃「地主」。記者曾思儒／攝影

包括宜中、三民和松山今年都要從資格賽打起，有兩公尺雙胞胎坐鎮的松山成資格賽「大魔王」，球員多是宜蘭在地的宜中相對辛苦，但林德齊認為林燈盃的舉辦讓球員獲得更多交流機會，球隊多年經營出穩定的環境，透過籃球延伸出不同面向，就像扮比賽，他開幕典禮化身司儀，比賽時球員就是紀錄和工作人員，「去做當中學一些不同的面向。」

且宜中只畢業兩名球員，「今年整齊度比較高，我們目前也走在自己節奏上，還OK。」林德齊提到，打完林燈盃就會專注在自己球隊調整和調整，暫無其他盃賽參賽計畫。

HBL 松山高中 宜蘭高中

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