唐西奇同梯冒出頭 西區季後賽兩大潛力股

放眼今年西區的季後賽，最具主宰力的二年級生當然是獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）。目前他率隊打出43勝的戰績，穩居西區第七，雖然不像不敗太陽那麼拉風，但做為2018年探花的唐西奇，接下來的季後賽首秀已經令人十分期待。除了唐西奇之外，同梯首輪新秀之中還剩誰有機會，能夠在今年的西區季後賽冒出頭呢？

說到2018年最強新秀，原本眾人最期待的是太陽狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton），只是他這一季缺賽35場，太陽原本也看似無緣季後賽，結果停賽五個月之後，球隊一回來就連勝不止。當太陽狂收七連勝時，艾頓雖然不是第一主角，數據比不上連三場35分的大哥布克（Devin Booker），關鍵作用甚至也不及主控盧比歐（Ricky Rubio），但做為第二得分點的艾頓，場均仍是15.5分，在籃板及防守上也有貢獻。

太陽在復賽之後雖然打出7連勝，但2018梯狀元艾頓打得並沒有特別出色，而且鋒頭全被隊中老大布克搶走。 美聯社

只是艾頓可能沒機會在今年季後賽獻技，雖然太陽一路逆勢上揚，看似有可能完成八場種子賽全勝的神話，但之前落後實在太多，加上拓荒者和馬刺的近況也不差，尤其是有個剛拿下51分及61分的瘋狂里拉德（Damian Lillard）攔路，在列強環伺之下，太陽要打進季後賽的難度還是太高。至於2018年拿下榜眼的國王巴格利（Marvin Bagley III）則是早早受傷，完全沒有參與復賽，而球隊現在也已被擋在季後賽門外。所以艾頓和巴格利這兩個選秀排名在唐西奇之前的二年級生，在今年季後賽舞台上可能一個也看不到。

另一支也可能打不進季後賽的球隊是灰熊，今年以年輕新血為主幹的他們，陣中就有兩名18梯首輪新秀主力。灰熊原本握有第八種子的席次，但復賽一開始就連吞四敗，賠掉了領先優勢，現在已經掉到第九名。而先前陣中得分爆量的主力鋒線，人稱3J的小傑克森（Jaren Jackson Jr.），在前三戰拿了一堆分數，依序是33分，21分及22分，原本該能繼續發威，不料他一勝也沒為灰熊留下就受傷報銷。灰熊的另一名二年級生，則是本季剛從爵士轉來的替補得分後衛艾倫（Grayson Allen），即使他七場下來交出了雙位數的場均得分（14.2分），讓人小吃一驚，不過他既救不了球隊的頹勢，接下來也將沒有機會打出更驚人的表現。

灰熊前鋒小傑克森(左)在復賽後手感極佳，3場比賽砍下76分，但在對鵜鶘之戰時不知道是不是撞到胖虎，結果他半月板撕裂，本季宣告報銷。 美聯社

由此看來，既能夠確保有今年季後賽的出場機會，本身又有能力影響戰局的2018梯首輪新秀，除了唐西奇之外，就只剩下金塊的小波特（Michael Porter Jr.）和雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），而這兩人也確實在復賽前就被專家們看好會有所表現。

先說小波特，這個在高中時曾是名滿天下的頂尖新秀，有六呎十吋的身高，又有出色的投籃手感，一度被視為下一個杜蘭特（Kevin Durant），也被視為具有選秀狀元的潛力。即使小波特大學因背傷只打了3場，照樣被金塊以首輪籤圈入旗下。不過背傷再讓他第一年整季報銷，直到去年十月才復出。聯盟停賽之前，小波特在教練團刻意約束出賽時間的情況下，依舊有場均19.2分的表現，而在多休息了五個月之後，小波特累積了更高的得分能量等待釋放。

在金塊兩大先發主力墨瑞（Jamal Murray）及哈里斯（Gary Harris）有傷的情況下，小波特在復賽之初補上了金塊的得分缺口。雖然只有不到60場的出賽經驗，但小波特在種子賽的得分數據已經令人眼睛一亮。尤其是對上雷霆一戰拿下生涯最高的37分，技驚四座，接下來的比賽又分別拿下了30分及27分。他在籃板上的貢獻也不小，連四場比賽拿下雙十表現，再加上他具有空手走位及三分外線的能力，既能拉開空間給約柯奇（Nikola Jokic）攻擊禁區，也能配合約柯奇的策應及傳球取分。金塊在外圍多了這一個得分點，對他們的季後賽之旅將是一項大利多。

小波特(左)在復賽之後突然變成三分球神射手，復賽前平均每場只投進1球左右，復賽之後6場比賽投進19球，而且25罰24中，逼得詹姆斯(右)都要親自來看管他。 美聯社

至於姓氏太長，而常被簡稱為SGA的亞歷山大，則是幫助雷霆成功在本季轉型，球隊也組成了全新的後場鐵三角。過去衛斯布魯克（Russell Westbrook）一人獨大的時代結束，由保羅（Chris Paul）、施羅德（Dennis Schroder）加上亞歷山大三個後衛建立起得分基調。這三人本季平均得分都在17到19分之間，其中又以亞歷山大最高，復賽之前就是隊上的得分王（19.3分）。

亞歷山大這一季的表現，被視為是雷霆由重建模式直接跳升到季後賽強隊的關鍵之一。保羅的加入固然重要，仍是主力替補的施羅德打出生涯年的表現也不容忽視，但還是要靠亞歷山大成功扮演雙能衛的角色，才能和兩位前輩合作無間，發揮出加乘的戰力。他在場上能視陣容及戰況需要交出表現，既能控場也能得分，還具有關鍵一擊的能力。接下來雷霆需要他的正常輸出，才能在季後賽走得更遠。

亞歷山大在復賽的得分表現（16.8分），雖然稍遜於五個月前的他，加上施羅德因為次子出生而缺賽，讓雷霆在復賽只打出平盤的表現，多少減損了亞歷山大的氣勢。但在2018年的這群首輪新秀當中，亞歷山大可說是最有季後賽經驗的一人，他去年跟著快艇在首輪對上勇士，六場比賽都是先發，平均拿下13.7分，今年的季後賽，他也被期待會更上層樓。

亞歷山大在老將保羅的協助之下，本季球技快速成熟，讓雷霆不需要打掉重練就能殺進季後賽。如果他還能維持高準度投籃、高效率傳球，有機會再助球隊成為西區大黑馬。 美聯社

目前雷霆的排名還在四到六名之間遊走，若是雷霆能把排名往上推，季後賽將會先和火箭交手，那麼就會上演最吸睛的「保羅船長復仇記」。但若排名不變，雷霆在第一輪將會和金塊捉對廝殺，到時小前鋒波特對上雙能衛亞歷山大的同台較勁，這兩個二年級生也將有機會在季後賽發揮更大的影響力。

亞歷山大在快艇的第一年已經是先發，因為喬治（Paul George）交易案轉到雷霆之後，繼續在奧克拉荷馬堆高自己的身價。相形之下，屢屢因傷停機的小波特卻是命運多舛，第一年根本沒打，今年才是季後賽首秀。這次復賽，兩隊教練團對這兩人的運用也很小心，小波特雖然出賽時間屢創生涯新高，最多曾出賽45分鐘，但其中仍有兩場被控制在24分鐘左右。至於亞歷山大先前因為小腿緊繃缺賽一場，則被認為是教練團技術性地讓他在背靠背比賽的第二戰輪休。兩人目前應該都沒有傷勢疑慮，有望在季後賽全力出擊。

做為同梯，小波特和亞歷山大在各自球隊的表現，雖然不像迭創大三元新高紀錄的唐西奇那麼搶眼，但他們無疑地會是今年西區季後賽最有看頭的兩大潛力股，接下來就看金塊是否真的會在季後賽對上雷霆。而上次兩隊在奧蘭多泡泡園區交手，小波特拿下了生涯新高的37分，而亞歷山大則是攻下復賽以來個人最高的24分。到時兩人的同梯對決，也會是季後賽的另一個焦點。