NBA／誰能打西區附加賽？4隊晉級狀況看這篇

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
西區附加賽呈現4搶2大亂鬥，拓荒者最終戰只要擊敗籃網隊就能確保收下第8種子！ 美聯社
西區附加賽呈現4搶2大亂鬥，拓荒者最終戰只要擊敗籃網隊就能確保收下第8種子！ 美聯社

NBA最後一張季後賽門票，確定要透過附加賽產生，包括拓荒者隊、灰熊隊、太陽隊和馬刺隊都有機會搭上季後賽末班車，4支隊伍台灣時間周五都要進行最後一場例行賽，結果也牽動排名和是否進入附加賽。

根據聯盟設計，22支隊伍復賽各進行8場比賽，若是排名第8和第9的隊伍勝場差在4場內就要進行附加賽，第8種子握有1勝優勢，只要贏1場就能取得季後賽資格，排名第9的隊伍必須連2勝才能出線；東區8隊已底定，西區則形成「4搶2」態勢。

周五攸關附加賽的4戰，分別是拓荒者將出戰籃網隊，灰熊和公鹿隊交手，太陽碰獨行俠隊，馬刺對決爵士隊。

拓荒者今天以134：131擊敗獨行俠，勝場超車原本排名第8的灰熊，但和緊追在後的3隊也僅有半場勝差，最終戰若擊敗籃網隊就能確保第8種子，若是灰熊、太陽和馬刺都吞敗也能以第8種子進入附加賽；拓荒者若輸球，而另外3隊有2隊輸球，拓荒者也能列第9種子，唯一淘汰可能則是自己落敗，且另外3隊有2隊贏球。

灰熊想回到第8種子，除最終戰要奪勝，還要靠拓荒者輸球；若要以第9種子打附加賽，除要自己獲勝，還要拓荒者也獲勝，或是自己、太陽和馬刺都落敗；灰熊若落敗且馬刺或太陽奪勝，灰熊就出局。

復賽後拉出7連勝的太陽，想篡位第8種子除要自己奪勝，還要拓荒者和灰熊都輸球；自己贏球且拓荒者或灰熊落敗就能排第9種子，若是最終戰輸球就直接遭淘汰。

馬刺想延續季後賽紀錄，最終戰要先贏球，且拓荒者、灰熊和太陽都輸球，才能排上第8種子；若是贏球且另3隊有2隊輸球，馬刺也能以第9種子打附加賽，輸球就連附加賽的資格都沒有。

以下為四隊晉級附加賽狀況：

拓荒者

第八晉級：最後一戰贏球，或者灰熊、太陽、馬刺都輸球。

第九晉級：最後一戰輸球、且灰熊、太陽、馬刺任兩隊輸球。

未能晉級：最後一戰輸球、且灰熊、太陽、馬刺任兩隊贏球。

灰熊

第八晉級：最後一戰贏球、且拓荒者輸球。

第九晉級：最後一戰贏球且拓荒者贏球，或者太陽、馬刺都輸球。

未能晉級：最後一戰輸球、且太陽與馬刺任一隊贏球。

太陽

第八晉級：最後一戰贏球、且拓荒者與灰熊都輸球。

第九晉級：最後一戰贏球、且拓荒者或灰熊任一隊輸球。

未能晉級：最後一戰輸球即淘汰。

馬刺

第八晉級：最後一戰贏球、且拓荒者、灰熊與太陽都輸球。

第九晉級：最後一戰贏球、且拓荒者、灰熊與太陽任兩隊輸球。

未能晉級：最後一戰輸球即淘汰。

拓荒者 灰熊 馬刺

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