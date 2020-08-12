NBA／史上最強喬丹勝過詹姆斯 川普：因他不染政治

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
喬丹(左)與詹姆斯。 美聯社
喬丹(左)與詹姆斯。 美聯社

美國總統川普接受福斯體育電台訪問，被問到「籃球之神」喬丹和「詹皇」詹姆斯誰是史上最強籃球員時，與詹姆斯曾數度隔空交火的川普毫無意外地表示：喬丹。

川普在福斯體育電台（Fox Sport Radio）表示：「兩人的比賽，我都看過，喬丹（Michael Jordan）比較強。此外，他不沾染政治，因此大家較喜歡他。」

在現代美國職籃NBA當中，一般認為喬丹與詹姆斯（LeBron James）是最偉大的兩名球員，時常被拿來相提並論。

川普與詹姆斯因政治意見相左，不時隔空交火。事實上，在2016年的美國總統大選，詹姆斯就不挺川普，而是希拉蕊（Hillary Clinton）的支持者。

川普2018年6月曾說，NBA總冠軍賽結束後，克里夫蘭騎士和金州勇士無論哪一隊奪冠，都不會邀請他們到白宮。川普當時是回應騎士球星詹皇和勇士大將柯瑞（Stephen Curry）的說法，這兩人表示，他們不會前往白宮接受表揚。

在更早之前的2017年9月，川普取消邀請NBA總冠軍勇士隊造訪白宮後，詹皇曾回嗆川普是「笨蛋」。

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