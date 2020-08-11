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NBA／復賽後不敗 太陽直指季後賽

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
布克昨攻下全場最高卅五分，率隊扭轉第一節落後十四分劣勢。（美聯社）
布克昨攻下全場最高卅五分，率隊扭轉第一節落後十四分劣勢。（美聯社）

太陽隊成ＮＢＡ重啟賽程的大黑馬，昨天以一二八比一○一擊敗雷霆隊，拉出復賽六連勝，和排名第九的拓荒者隊僅剩○點五場勝差，教頭威廉斯強調，儘管復賽後未嘗敗績，但任務還沒結束。

威廉斯表示，新冠肺炎賽季暫停前，球隊戰績並不漂亮，很感謝有機會參與復賽，「我們還沒達成主要目標，每個人都想拿到季後賽門票，我們只能說會一步一步來。」

太陽復賽後戰績長紅的靈魂人物，當屬當家球星布克，昨天他攻下全場最高卅五分，包括十四罰全把握的完美命中率，率隊扭轉第一節落後十四分劣勢。

布克本季第十五度得分卅五分起跳，他附和教頭的話，「我們打出很棒的籃球，場上場下都和隊友獲得很多樂趣，大家更緊密，了解彼此更多，溝通也更多，我們會一場一場來，這就是我們到這裡後的想法。」

太陽昨天發生小插曲，中鋒艾頓因前一天忘記接受新冠肺炎檢測，缺席第一節比賽，直到第二次檢測結果確認陰性，才在第二節回歸，最終上陣十七分鐘貢獻十分、六籃板。

威廉斯表示，艾頓昨天錯過檢測並非故意，同樣的狀況大家都可能發生；包括獨行俠隊球星波爾辛吉斯、金塊隊米爾賽普和雷霆隊諾艾爾，都發生過忘記檢測的狀況。

依聯盟設計，廿二支球隊復賽後，先進行八場例行賽決定季後賽隊伍和種子序，若第八、九名球隊勝差在四場內，將進行附加賽；西區確定要打附加賽，台灣時間十六日進行第一戰，若有第二戰，將於十七日登場，現在就看灰熊隊、拓荒者、太陽和馬刺隊誰能出線。

新冠肺炎 二戰 波爾辛吉斯

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