NBA／庫茲瑪準絕殺 媽媽另類見證

庫茲瑪（Kyle Kuzma）今天扮演湖人隊致勝英雄，終場前0.4秒的「準絕殺」外線破網，助隊驚險以124：121擊敗金塊隊，精彩一擊讓媽媽卡莉（Karri Kuzma）都咧嘴鼓掌慶賀。

NBA在奧蘭多迪士尼「閉門」復賽，雖不開放觀眾入場，但運用科技，將視訊球迷投影在場邊，今天湖人和金塊的比賽卡莉就是投影球迷之一，用特別方式見證兒子當英雄。

湖人今天的致勝戰術過去就使用過，當時負責執行的球員是凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），他今天因腳踝傷勢缺陣。湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）還透露，這招從他執掌溜馬隊兵符就開始使用，而且是從當時老鷹隊教練、現任公鹿隊教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）身上「偷」來的。

湖人最後一擊關鍵除了執行者，傳球的戴維斯（Anthony Davis）也扮演關鍵角色，他解釋必須判讀防守球員會跟著詹姆斯（LeBron James）或是庫茲瑪，「我看到他們好像有點混淆了，兩個人都去守詹姆斯，庫茲瑪有空檔機會。我們希望庫茲瑪去執行這一擊，但同時仍要解讀球場狀況。」