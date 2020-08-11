NBA／下跪惹惱川普 柯瑞：球員做對的事

勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）雖沒參與復賽，仍關心聯盟狀況，且公開和美國總統川普（Donald Trump）唱反調，他認為球員透過比賽傳達的訊息很正確，就算川普轉台也沒關係。

NBA上月重啟賽季，從球場地貼到球員播放國歌單膝跪地、球衣上繡著反歧視訴求標語等，透過多種方式表達訴求，其中單膝跪地的方式就讓川普看不順眼，指出因這行為而拒看比賽。

不過柯瑞認為NBA球員惹怒川普的行為，傳達的正是正確訴求，「我一直以來的衡量方式都如此，如果總統為有人發表的言論不滿，或許在講的就是正確的事情。無論是下跪或是犧牲採訪機會討論泰勒（Breonna Taylor），或是講些重要的事情，大家會討論並做出行動力挺。」

26歲的黑人女性泰勒是居住在美國肯塔基州路易斯維爾的緊急醫療救護員，她因警察闖入住所，睡夢中中彈過世；由於警察闖入住宅理由充滿矛盾，這起案件備受矚目。

湖人隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）上周也曾提到川普轉台的話題，他說：「我真的不覺得籃球圈會難過少了這個觀眾，這就是我想說的。」