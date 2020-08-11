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NBA／今日戰績表 庫茲瑪致勝三分湖人中止3連敗

聯合新聞網 / 整理
庫茲瑪投進致勝一擊，全隊衝上前慶賀。 路透社
庫茲瑪投進致勝一擊，全隊衝上前慶賀。 路透社

NBA今日戰績表

雷霆 101:128 太陽

獨行俠 122:114 爵士

暴龍 114:106 公鹿

溜馬 92:114 熱火

金塊 121:124 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

01:00 籃網 vs. 魔術

02:00 火箭 vs. 馬刺

04:30 太陽 vs. 76人

05:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊

06:30 拓荒者 vs. 獨行俠 (ELTA體育1台Live、緯來體育台D-Live)

09:00 鵜鶘 vs. 國王 (緯來體育台、ELTA體育1台)

09:00 公鹿 vs. 巫師 (Eleven Sport1)

NBA戰績排行

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