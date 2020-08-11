NBA／今日戰績表 庫茲瑪致勝三分湖人中止3連敗

若要挑選一位復賽以來的最有價值球員，太陽當家球星布克（Devin Booker）肯定會是許多人的答案！ 在今天面對主力缺陣的雷霆，力爭上游的太陽把握機會，靠著布克獨拿35分5籃板4助攻，以128

2020-08-11 14:05