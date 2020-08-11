NBA／今日戰績表 庫茲瑪致勝三分湖人中止3連敗
NBA今日戰績表
雷霆 101:128 太陽
獨行俠 122:114 爵士
暴龍 114:106 公鹿
溜馬 92:114 熱火
金塊 121:124 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
01:00 籃網 vs. 魔術
02:00 火箭 vs. 馬刺
04:30 太陽 vs. 76人
05:00 塞爾蒂克 vs. 灰熊
06:30 拓荒者 vs. 獨行俠 (ELTA體育1台Live、緯來體育台D-Live)
09:00 鵜鶘 vs. 國王 (緯來體育台、ELTA體育1台)
09:00 公鹿 vs. 巫師 (Eleven Sport1)
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