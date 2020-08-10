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NBA／快艇完全體不遠了！ 哈瑞爾抵迪士尼

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

快艇隊即將迎接「完全體」，年度最佳第六人候選人哈瑞爾（Montrezl Harrell）透過社群平台宣布自己回到迪士尼「泡泡」中，最快隔離4天後就能和隊友一同迎接季後賽。

哈瑞爾美國時間7月17日和球隊告假，離開迪士尼去探視祖母，近日祖母過世，他也回到迪士尼，美國時間周一在現實動態分享一段從旅館往外看的迪士尼夜景，並在推特上宣布「我回來了」。

他也透過社群分享心情，坦言至親過世「改變了一切」。

快艇今天敗給籃網隊後，還有兩場例行賽要進行，分別是台灣時間周四出戰金塊隊，以及周六面對雷霆隊；今天教頭瑞佛斯（Doc Rivers）被問到，哈瑞爾是否能出戰雷霆，他的答案十分模糊，「我們希望可以，這是我唯一能回答的。」

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）也盼哈瑞爾盡快回歸，他認為哈瑞爾能帶給團隊很多能量，能搶籃板、能傳球，是優秀的替補戰力，「我想他加入會讓球隊變得更好。」

快艇 雷霆 金塊

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