拓荒者強勢逆襲 創造歷史近在咫尺

美國TNT電視球評巴克利半個月前那句預言還在迴盪：「如果拓荒者拿下西區老八，那麼西區第一湖人就要當心，拓荒者是有能力淘汰湖人的球隊…」。

言猶在耳，拓荒者在復賽打出4勝2敗，連續擊敗灰熊、火箭、金塊、76人，拓荒者現在與西區老八灰熊只剩0.5場勝差。西區季後賽搶八情勢是「四搶一」，灰熊、拓荒者、馬刺、太陽都有機會，暫居第八灰熊和第九拓荒者略佔優勢。

最可能情勢是灰熊和拓荒者必須進行「附加賽」搶最後一張西區季後賽門票。附加賽打法是排名第八贏一場晉級，排名第九必須連勝第八兩場，才能晉級。附加賽日期訂在台北時間8月16、17兩天。

拓荒者總教練史達茲(中)似乎一直以「雙槍」里拉德(左)和麥凱倫(右)打天下，但事實上這個球季在補強甜瓜之後，他們的陣容是相當的堅強。 美聯社

拓荒者今年例行賽走得跌跌撞撞，主因是「傷兵太多」，先發中鋒諾基奇，主力大前鋒柯林斯、得分後衛胡德全部傷停，幾乎整季缺陣。拓荒者季中傷殘將被迫撿來老球星安東尼，並磨出二年級後衛崔蘭特，支撐主要輪換陣容。安東尼和崔蘭特，一老一小有效為拓荒者提供火力和輪換，兩人幫助「拓荒雙槍」里拉德、麥凱倫咬住西區第九，但NBA停賽前還落後西區老八灰熊3.5場勝差。

NBA復賽後諾基奇、柯林斯禁區「雙塔」健康歸隊，崔蘭特成為最佳第六人，提供優質火力，拓荒者除了場均貢獻52分超級「拓荒雙槍」，三塔諾基奇+柯林斯+懷塞德更成為拓荒者禁區和防守招牌。冥冥之中，天助拓荒，灰熊在復賽只打出1勝5敗戰績，其中包括延長賽輸拓荒者，拓荒者現在就站在西區季後賽門口，搶八在望。從戰績、勝率比較來看，拓荒者至少能搶到西區第九，一腳踩進附加賽。

拓荒者板凳球員崔蘭特(右)在復賽之後手感發燙，連5戰攻下16分以上，這5場比賽他竟然投進了28個三分球！ 美聯社

拓荒者擁有超級雙衛+優質三塔，進攻火力+禁區屏障+高度對位都佔上風，這是巴克利看好拓荒者一旦逆勢而上成為西區老八，他們有足夠武器和對位優勢扳倒西區第一湖人原因。

里拉德復賽場均33分、6.2助攻，火力四射，超級第六人崔蘭特復賽場均18分，三分球51投29中，三分命中率高達5成7，簡直是復賽開打以來第一神射，中鋒諾基奇傷癒歸來場均19分、10籃板、4助攻。雖然拓荒者傷了改打替補的中鋒懷塞德，但拓荒者用「八人輪換」依舊創造奇蹟。

拓荒者整個賽季都在跟傷兵對抗，拓荒雙槍欠缺幫手，戰力和戰績一直拉不上來。現在兩名主力長人歸隊，36歲老將安東尼稱職扮演全隊第三或第四得分點，崔蘭特成為超級得分板凳，懷塞德一旦傷癒歸隊，還能提供優質籃板、防守和鋒線深度，拓荒者核心七名主力非常完整，難怪巴克利敢大膽預言。

拓荒者中鋒諾基奇(左)和大前鋒柯林斯(右)目前身體都很健康，拚戰積極且不貪功，等懷塞德歸隊之後，他們的禁區戰力將會更為強硬。 美聯社

NBA復賽「泡泡聯盟」集中奧蘭多迪士尼中心比賽，並沒有傳統季後賽「主場優勢」，因此第一種子不具備太大優勢，老八傳奇或低種子逆襲意外恐怕不會少，里拉德無疑是拓荒者正在創造逆轉奇蹟超級英雄。里拉德復賽六戰每場砍進33分，每場可以投進4.5個三分球，出色進攻和外線冷箭支撐仍受傷兵所困拓荒者，逆襲重返西區季後賽創造歷史近在咫尺。

健康的拓荒者可以打出九人輪換，稱得上一手好牌，把203公分前鋒射手漢佐尼亞和190公分後衛西蒙斯擺進輪換，拓荒者精英組合一旦在季後賽健康全員歸隊，不只湖人，其他任何一個西區對手遇上拓荒者都會有麻煩。

里拉德仍是領導拓荒者前進，殺出西區血路最重要球星，未來一周西區老八卡位戰和拓荒者的逆襲之路，將是NBA復賽以來最精采、最扣人心弦戰場。