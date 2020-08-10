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NBA／剛退聯盟龍頭 獨行俠雙星明休兵

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

前一場才傳出生涯最高19助攻的「大三元」，獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）明天對爵士隊卻不會再展妙傳美技，根據NBA官方傷兵報告，他和隊友波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都將缺陣。

根據傷兵報告，唐西奇因右腳踝問題免戰，本季他已兩度傷到同一處；波爾辛吉斯則是因左膝問題缺陣，他曾2018年2月曾在同處動十字韌帶手術。

不只雙星明天碰爵士缺陣，獨行俠先發前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也因髖部問題缺陣，不過獨行俠重啟賽程後已拿到季後賽門票，有機會以西區第7種子之姿晉級。

唐西奇堪稱復賽後狀況最好的球星之一，在奧蘭多迪士尼的5場比賽，他場均繳出33.4分、11.6籃板和11.6助攻，前一戰更以36分及生涯新高的14籃板、19助攻率隊在延長賽擊敗聯盟戰績最佳的公鹿隊。

波爾辛吉斯復賽後也有亮眼表現，場均成績是29.4分、10.2籃板。

爵士明天也未必能全員上陣，明星球員後衛米契爾（Donovan Mitchell）因左腿拉傷已缺席一場，有可能繼續當觀眾。

爵士 獨行俠 唐西奇

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