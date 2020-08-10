NBA／柯瑞扮高球記者 自願幫新科冠軍揹球袋

勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）是眾所皆知的高球迷，今年PGA錦標賽他還多了新身分，能以客座記者身分參與決賽輪，並在記者會上向新科冠軍科林森川（Collin Morikawa）提問，甚至自願幫23歲首奪大賽冠軍的好手揹球袋。

科林森川合作的桿弟雅科瓦茨（J.J. Jakovac）正是勇士迷，不過日裔美籍的科林森川來自洛杉磯，湖人隊才是他支持的球隊，但他仍認出戴著口罩的柯瑞。

柯瑞也向新科冠軍自我推銷，「如果你需要桿弟或換人，我接下來3個月有空。雅科瓦茨是好人，但如果你需要我，我有空。」

柯瑞也詢問科林森川，比賽中是否會注意領先榜？「為何不？我想知道我的位置在哪裡。」這是科林森川的回答，「我不認為會受到影響。」

科林森川今年決賽輪飆出64（-6）桿，以總桿數267（-13）桿首奪職業生涯第一座大賽金盃，以2桿之差力壓地主前球王強森（Dustin Johnson），挑戰3連霸失利的凱普卡（Brooks Koepka）最後一輪則是爆出74（+4）桿，從原本並列第4到以29名收尾。