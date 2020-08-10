NBA／大三元再創紀錄 教頭讚唐西奇「每小時都在進化」

獨行俠隊金童唐西奇紀錄寫不完，上周才成為聯盟至少卅分、廿籃板「大三元」的最年輕締造者，昨天面對聯盟戰績最佳的公鹿隊，他再繳出卅六分、十九助攻和十四籃板，除率隊延長賽以一三六比一三二勝出，本季「大三元」場次來到聯盟最多的十七次，再超越「魔術」強森，成聯盟最年輕的單季「大三元」領先者。

上季奪得聯盟年度最佳新人的唐西奇，今年二月才過廿一歲生日，昨天最後一記助攻是從雙人防守下以胯下傳出地板球，讓隊友克萊柏完成關鍵「三分打」。

這記胯下妙傳引起高度討論，貢獻廿六分、十一籃板的隊友波爾辛吉斯以「不可思議」來形容，接到助攻的克萊柏說：「有唐西奇在，你總會期待接到助攻的好球。」

獨行俠教頭卡萊爾也讚唐西奇「每小時」都在進化，連對手當家球星「希臘怪物」安戴托昆波也肯定說，唐西奇是他交手過最有天分的球員，昨天攻下卅四分、十三籃板的「希臘怪物」說：「他讓整支球隊變更好，而且自己也愈打愈好。」

公鹿教頭布丹霍澤也說，過去也有許多年輕球員在聯盟嶄露頭角，但唐西奇又更獨特，「當球到他手中，他的表現真的讓人印象深刻。」

最近五戰有三場完成「大三元」的唐西奇已率獨行俠拿到季後賽門票，昨天公布的個人獎項候選名單也入圍了最佳進步獎，不過他對最後助攻倒是很「淡定」，他笑說：「我不知道我做了什麼，我就是傳出這球，在那個當下沒想太多。」