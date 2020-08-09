NBA／新冠肺炎疫情未控制 下季可能再「泡泡」開打

NBA在奧蘭多迪士尼採「泡泡式」隔離重啟賽程，如此方式可能不只本季接續賽程，美國《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，考量新冠肺炎疫情未趨緩，預計12月1日展開的NBA新賽季，「泡泡式」進行仍是方案。

沃納羅斯基指出，聯盟已經通知各球團，2020到21年球季仍計畫12月1日登場，但延後開戰也是選項，美國時間明年1月18日的「馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr. Day）」展開新賽季，甚至明年2月或3月都有可能。

新冠肺炎疫苗若能問世，對聯盟自然是好消息，不過根據消息來源透露，聯盟仍要「超前部署」，開放球迷進場是努力方向，但受限當地防疫規定，今年大規模集會恐難成行，NBA已考慮在球團的訓練場地開戰方案，在非球團所屬城市的「第三地」、開放球迷付費進場，也成討論選項之一。

比方來說，尼克、湖人和巫師隊可能無法在主場展開新賽季，暴龍隊則要看加拿到是否開放到美國的旅遊限令，若是不開放，暴龍是必要在美國先找到「新家」。

目前「泡泡式」復賽順利進行，下季沿用隔離開戰也是方案之一，包括奧蘭多和拉斯維加斯都是考慮中的選項。