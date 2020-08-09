影／太太曾緊急輸血救命 味全龍林旺衛發起捐血行動

中華職棒味全龍睽違21年，去年正式重返職棒球場，成為中職第五隊，以雲林斗六棒球場作為訓練基地，球隊除積極訓練外，也熱衷參與地方公益大小事。今天中午在隊長林旺衛號召下，林驛騰、朱祥麟、曾陶鎔等球員也一起現身雲林捐血中心，發起「捐熱血送潮T」活動，邀球迷朋友捐熱血，目標於年底前達陣10萬C.C.血液。

「二兒子出生時，太太因大量出血歷經生死邊緣，最後在輸超過1萬CC血液，及拿掉子宮後才救回一命…」林旺衛回憶，當時內心百感交集，好在母子均安，這也讓他有感血液對需要的人而言有多重要，因此起心動念發出第一波「熱血募集令」，邀民眾「捐血擁愛，幸福常在」。

目前全國體重最輕的早產兒「小安安」今天也與爸爸張家樂、捐血快樂志工隊一起到雲林捐血中心當志工。張家樂說，小安安2015年出生時，體重不到2瓶養樂多重，原本醫師宣判活不過一天，但也好在有及時的血液，讓小安安經無數次輸血後，奇蹟般存活下來，「捐血一袋，真的可以救人一命！」

雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵聽聞味全龍球隊發起公益行動，深受感動，今天也加入挽袖捐血的號召行動。張麗善說，新冠肺炎期間，捐血踴躍度下降許多，她相當感動球隊願站出來率先捐血，並特別為此次活動推出限定版紀念潮T，期能發揮最大影響力，為血庫衝一波存量。

「用心捐血，安心用血」外野手林驛騰說，希望他個人的捐血行動，能影響更多人看見這處有迫切需要的角落；「捐血及時，愛不延遲」內野手朱祥麟、外野手曾陶鎔也盼球迷朋友踴躍響應，「捐血一袋袋，幸福一代代」。