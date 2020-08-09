NBA／今日戰績表 溜馬華倫飆39分壓倒湖人

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）日前上節目，更新自己復健進度之餘，也透露自認他1對1單打技術越來越精進，未來重返賽場可望展現更具創意進攻風格。 「我最近很常打1對1，這讓我運球有了進步

2020-08-08 17:57