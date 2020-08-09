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NBA／今日戰績表 溜馬華倫飆39分壓倒湖人
NBA今日戰績表
快艇 122:117 拓荒者
爵士 132:134(OT) 金塊
湖人 111:116 溜馬
太陽 : 熱火
公鹿 : 獨行俠
NBA明日賽程
時間 客場 主場
00:30 巫師 vs. 雷霆
02:00 灰熊 vs. 暴龍(Eleven Sports 1 10:45延播)
03:00 馬刺 vs. 鵜鶘(緯來體育台11:30延播)
05:00 魔術 vs. 塞爾蒂克
06:30 76人 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 火箭 vs. 國王(Eleven Sports 1)
09:00 籃網 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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