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NBA／今日戰績表 溜馬華倫飆39分壓倒湖人

聯合新聞網 / 整理
溜馬隊華倫(右)全場飆39分。 路透
溜馬隊華倫(右)全場飆39分。 路透

NBA今日戰績表

快艇 122:117 拓荒者

爵士 132:134(OT) 金塊

湖人 111:116 溜馬

太陽 : 熱火

公鹿 : 獨行俠

NBA明日賽程

時間 客場 主場

00:30 巫師 vs. 雷霆

02:00 灰熊 vs. 暴龍(Eleven Sports 1 10:45延播)

03:00 馬刺 vs. 鵜鶘(緯來體育台11:30延播)

05:00 魔術 vs. 塞爾蒂克

06:30 76人 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 火箭 vs. 國王(Eleven Sports 1)

09:00 籃網 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育 火箭

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