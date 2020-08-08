NBA／籃網晉級季後賽 KD一場未打仍獲百萬美元獎金
籃網今日對上國王，力拼季後賽門票，最終靠著多人得分上雙，以119:106將國王擊落王座，確定晉級季後賽。開心之餘，籃網卻得先將100萬美元的激勵獎金送給一場未打的杜蘭特（Kevin Durant）。
面對主力缺陣，籃網上下仍齊心協力，在復賽階段拿下3勝2敗，並鎖定季後賽，表現可圈可點。不過本季加盟的球星杜蘭特一場都還沒上，就能因此得利，毫不費力就能獲得100萬美元。原因在於合約中載明，若達成球隊打進季後賽、球隊例行賽贏至少43場、出賽至少50場例行賽、入選明星賽其中一項，便能獲得激勵獎金。
唯聯盟在新冠肺炎疫情停賽後，杜蘭特表態不急著回歸，如今在籃網進入季後賽之際，杜蘭特就在一場未打的情況下，意外捧回100萬美元的激勵獎金。
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