快訊

【今日精摘】收賄「最大咖」蘇震清抗告／大學指考放榜

遲來的歷史課：黨國教育曾灌輸「日本在二戰轟炸臺灣」？

NBA／西門斯膝關節錯位 嚴重恐得動關節鏡手術

聯合新聞網 / 綜合報導
西門斯膝傷比預期嚴重，最嚴重得動膝關節鏡手術。 美聯社
西門斯膝傷比預期嚴重，最嚴重得動膝關節鏡手術。 美聯社

76人球星西門斯（Ben Simmons）昨日對巫師因膝傷臨時退場，經過核磁共振檢查本無大礙，今傳膝蓋骨錯位，最嚴重恐得動膝關節手術

西門斯在復賽前，因背部傷勢缺席一段時間，經過停賽期間休養，趕上賽季重啟。欲增加季後賽競爭力的76人，迎回雙星之一的西門斯，本預期能有一番作為，不料復賽至今跌跌撞撞，現在又遭逢西門斯再度負傷，剩餘賽事及季後賽之路恐越趨崎嶇。

對此，76人教頭布朗（Brett Brown）也備感無奈，表示：「這無疑是心中的刺，我們原本都覺得疫情爆發幫西門斯爭取了不少時間。」

如今少了西門斯，四號為可能將由霍福特（Al Horford）頂替，跟當家中鋒安比德（Joel Embiid）搭擋。布朗在受訪時表示：「不得已的情況下，我會把他們同時放上場。我們有在規劃實際狀況大概會是怎麼樣了。你要我權衡可行性的話，我會讓他們一起上。」

疫情 手術 膝關節 競爭力 福特

相關新聞

爭冠路上跌跌撞撞 湖人陷入三大困境

湖人復賽拿下2勝1敗，提前取得西區第一種子，剩下5場例行賽就是練兵和調整，為季後賽做好準備。例行賽分兩階段看湖人，NBA停賽前湖人勉強算穩定，一直保持西區第一。但復賽四戰打下來，湖人2勝2敗，比賽內容

關鍵主宰力待提升 唐西奇成巨星的最大障礙

今年是唐西奇(Luka Doncic)生涯的第二個賽季，除了菜鳥年展現震驚全球的天賦外，本季他非但沒碰上二年級生的撞牆期，還大幅再進化，封關前締造場均28.7分9.3籃板8.7助攻，MVP級別的驚人數

NBA／犯規葛登後遭怒嗆 羅瑞：我房間號碼836

昨天暴龍與魔術的交手，羅瑞（Kyle Lowry）在針對葛登（Aaron Gordon）突破時的防守導致對方落地不慎傷到左腿，最後被迫退場檢查傷勢，羅瑞隨後也收到1次一級惡意犯規。 在葛

NBA／西門斯膝關節錯位 嚴重恐得動關節鏡手術

76人球星西門斯（Ben Simmons）昨日對巫師因膝傷臨時退場，經過核磁共振檢查本無大礙，今傳膝蓋骨錯位，最嚴重恐得動膝關節鏡手術。 西門斯在復賽前，因背部傷勢缺席一段時間，經過停賽期間休養

NBA／點燃太陽季後賽希望之火 總教練盛讚布克

賽季重啟之前，幾乎沒有太多人看好太陽有機會拼進季後賽，連取得加賽資格都嫌困難。然而，隨著復賽一波4連勝，太陽迅速挺進到西區第10，僅落後灰熊和拓荒者2場、1.5場勝差，也讓全隊燃起爭奪老八的希望。

奧蘭多復賽戰火點燃 7大強隊爭冠面面觀

NBA賽季重新開打的與否，無疑是這個另類休賽期中人們少數可以拿來談論的話題。有人支持自然也有人反對，湖人後衛布萊德利（Avery Bradley）就直接用行動表態不希望讓自己成為家庭防疫破口的決心，但

NBA／外線大爆發連創紀錄 里拉德：目標殺進季後賽

拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）在面對金塊的戰役中狂轟11記三分球，全場攻下45分12助攻4籃板3助攻。 這是里拉德生涯第3次單場至少命中10記三分球，追平哈登（James Ha

NBA／違反傷病報告規定 籃網遭罰款25000美元

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，籃網因違反聯盟在傷病報告相關政策，遭到罰款25000美元。 消息指出，為確保奧蘭多復賽園區的絕對安全，聯盟

NBA／曾感染新冠肺炎 魔術班霸：肌肉酸痛失去嗅覺味覺

自從戈貝爾（Rudy Gobert）成為首位確診新冠肺炎的NBA球員後，陸陸續續有不少球員都感染了，不過其中絕大多數都是屬於無症狀者，但也有部分人出現相關症狀，甚至是有後遺症產生。 魔術長人班霸

NBA／復賽連3戰大爆發 金塊小將波特技驚四座

受到傷病疑雲影響，波特（Michael Porter Jr.）在2018年選秀會上一路跌到樂透吊車尾第14順位才被金塊選走，而且第一年就因傷全數報銷，這也更加深外界對他傷勢的質疑。 不過本季波特

NBA／今日戰績表 太陽持續高照退溜馬奪4連勝

NBA今日戰績表 鵜鶘 125:140 國王 熱火116:130 公鹿 溜馬 99:114 太陽 快艇 126:111 獨行俠 拓荒者 125:115 金塊 湖人 97:113 火箭

NBA／詹姆斯缺陣湖人熄火 哈登39分領軍大勝

詹姆斯（LeBron James）因右側腹股溝酸痛不克出賽，這是他本季第4次缺席比賽；而火箭隊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也同樣因右側股四頭肌挫傷缺賽。 復賽以來維持不錯

熱門新聞

正妹頭頂牛奶游25m一滴未灑！「真實身分」超狂

MLB／名單縮編至28人 林子偉、張育成留在大聯盟

NBA／詹姆斯缺陣湖人熄火 哈登39分領軍大勝

爭冠路上跌跌撞撞 湖人陷入三大困境

MLB／歸隊開轟被狂讚 大谷翔平：運氣好

NBA／里拉德狂飆11顆三分球 拓荒者外線轟垮金塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。