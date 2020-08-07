NBA／西門斯膝關節錯位 嚴重恐得動關節鏡手術
76人球星西門斯（Ben Simmons）昨日對巫師因膝傷臨時退場，經過核磁共振檢查本無大礙，今傳膝蓋骨錯位，最嚴重恐得動膝關節鏡手術。
西門斯在復賽前，因背部傷勢缺席一段時間，經過停賽期間休養，趕上賽季重啟。欲增加季後賽競爭力的76人，迎回雙星之一的西門斯，本預期能有一番作為，不料復賽至今跌跌撞撞，現在又遭逢西門斯再度負傷，剩餘賽事及季後賽之路恐越趨崎嶇。
對此，76人教頭布朗（Brett Brown）也備感無奈，表示：「這無疑是心中的刺，我們原本都覺得疫情爆發幫西門斯爭取了不少時間。」
如今少了西門斯，四號為可能將由霍福特（Al Horford）頂替，跟當家中鋒安比德（Joel Embiid）搭擋。布朗在受訪時表示：「不得已的情況下，我會把他們同時放上場。我們有在規劃實際狀況大概會是怎麼樣了。你要我權衡可行性的話，我會讓他們一起上。」
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