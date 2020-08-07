NBA／西門斯膝關節錯位 嚴重恐得動關節鏡手術

自從戈貝爾（Rudy Gobert）成為首位確診新冠肺炎的NBA球員後，陸陸續續有不少球員都感染了，不過其中絕大多數都是屬於無症狀者，但也有部分人出現相關症狀，甚至是有後遺症產生。 魔術長人班霸

2020-08-07 17:36