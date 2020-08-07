關鍵主宰力待提升 唐西奇成巨星的最大障礙

今年是唐西奇(Luka Doncic)生涯的第二個賽季，除了菜鳥年展現震驚全球的天賦外，本季他非但沒碰上二年級生的撞牆期，還大幅再進化，封關前締造場均28.7分9.3籃板8.7助攻，MVP級別的驚人數據，幫助獨行俠暫居西區第七。

疫情期間曾傳出獨行俠招牌球星唐西奇體態走樣，頗讓球迷擔心，但是在進入到泡泡圈的賽場後，自熱身賽起唐西奇穩健的表現讓流言不攻自破，正式復賽後，唐西奇瘋狂的數據展演想必更能讓質疑的聲音銷聲匿跡。熱身賽面對湖人，唐西奇輕鬆拿下14分5籃板6助攻，對上76人23分7籃板6助攻。

重新出現在螢光幕前的唐西奇基本上身材並沒有太大的變化，打起球來依舊不疾不徐，沉穩的不像是21歲的球員，成熟冷靜的球賽理解力向來是他最大的武器。

球隊太依賴唐西奇 關鍵時刻進攻容易當機

球隊不能只依賴唐西奇在場上包辦所有事情。雖然正式復賽後，唐西奇一個人挑起球隊重責大任，三場球當中，一勝兩敗，有兩場球完成大三元紀錄，包含剛對國王完成34分20籃板12助攻的超級大三元。

只是陣中缺乏能在關鍵時刻跳出來分擔進攻的選項，這缺陷在往後的球賽將更被放大檢視。波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)勢必要擔負更多的責任，他的健康狀況將成為左右獨行俠能在季後賽走多遠的關鍵因素之一。

其他隊友支援不足，唐西奇(右)在關鍵時刻只能儘量倚靠中鋒波爾辛斯基(左)來進攻，但這可能會讓他更容易受傷。 美聯社

唐西奇擅長運用身體卡出投籃空間、空中的身體對抗也是毫不畏懼，無論是持球作為攻擊發動機，或是無球跑動空切，完全看不出身手有因為疫情而生鏽停擺。獨行俠攻守戰術也完全圍繞著他運轉，只是才剛復賽，唐西奇的出賽時間就高達41.3分鐘，比封關前場均多了近8分鐘之多，是否有太過操勞的疑慮，值得教練團省思。

內線輪替缺人手 主力體能加速流失

面對此番復賽，對獨行俠來說，隱憂是內線人手輪替吃緊，鮑威爾(Dwight Powell)、考利史坦(Willie Cauley-Stein)都缺賽。防守端，禁區少了輪替人手，主力的體能將會更加消耗，團隊高居聯盟第七的防守效率是否被打折扣，進而影響進攻的發揮，後續值得觀察。

身手不錯的替補前鋒鮑威爾在1月21日阿基里斯腱受傷倒地之後，至今都還無法歸隊，要不然唐西奇就不用打得這麼辛苦。 歐新社資料照片

唐西奇在一到三節的長時間出賽造成體能的消耗，被對手針對性重兵看守，導致他在關鍵時刻的決策，效率是有所下滑的。獨行俠一直仰賴唐西奇發動攻勢，或者需要他來終結進攻。當唐西奇的破壞力不如前三節，全隊勢必攻勢受阻，一個有趣的數據是，得分能力強大的獨行俠本季的關鍵時刻進攻效率卻只排在聯盟倒數第二。

獨行俠本季分差在3分內的球賽是2勝10敗，為聯盟最差，顯示出球隊對於贏球總差臨門一腳，錯失扭轉比賽或是守住勝利的機會。從被太陽逆轉便可略窺一二，唐西奇對太陽打了38分鐘，全場狂飆40分11助攻8籃板，還是無法率隊贏球。

比賽一旦進入決勝期，陣中沒有另一個擁有自主持球進攻，能突破僵局的隊友出來分擔唐西奇的壓力，就會讓他面臨到的防守重壓比前三節更大，加上體能的流失，導致他在決勝時期攻守節奏走調、失誤次數上升等等。

復賽三場，教練團隊主力球員的依賴更高，除唐西奇外，小哈德威的出賽時間從29分鐘，暴增到37.6分鐘，但他持球技術不足與不穩定的表現，目前仍難成為稱職的攻擊副手。波爾辛吉斯、小柯瑞、克萊柏(Maxi Kleber)等人的出場時間也都增加，多數板凳球員的貢獻有限，也沒有看出備戰季後賽可能應對的調整策略。

復賽之後，小柯瑞(右)的準度還沒恢復，腳就先受傷，季後賽他可不能缺席，要不然唐西奇就要頭大了。 美聯社

而唐西奇自己的平均失誤高達6.7次，比球季平均4.3次高出不少。華麗數據的背後，其實顯示的是整體狀態與和隊友間的配合皆有待調整。

唐西奇須累績經驗 提昇決勝期主宰力

看著滿場飛奔的唐西奇看得過癮，最後時刻獨行俠卻無法鎖定勝利，這種模式想必球團不樂見。唐西奇目前欠缺實戰累積的關鍵經驗值，還有讀秒階段該擁有比賽主宰力的球星價值。如何保護到唐西奇的健康、體能，分擔他被針對防守的壓力，讓他在第四節還保有充沛體能與競爭力，這絕對是教練團得趕快找出改善方案的首要功課。

唐西奇成名甚早，歷經歐洲職籃，各大國際賽洗禮，以此建立強悍的心理素質，讓他擁有比同齡球員更成熟老練的球風。難能可貴的是他沒有歐陸球員水土不服的通病，強大的環境適應力、戰術解讀球商，協助他迅速站穩球隊主力先發，亦竄起成為聯盟當紅炸子雞，成為新籃球金童。

唐西奇(中)邁向超級巨星之路已經不遠了，但球隊該想辦法讓他保留在第四節作戰的體能，有更多關鍵時刻全力發揮的體驗。 美聯社

現在更是陣中的不動核心，個人奮戰的結果，為他換取MVP排名前五順位的熱門人選，年度第一隊的強力候選人，最佳進步獎的討論名單，對唐西奇的個人里程碑來說是個極為豐收的一年。可惜的是這個不完整的賽季，讓他無法有更多挑戰自我與追求卓越的機會，但他的耀眼表現貨真價實，相信在球團、球迷心中，唐西奇的進化與成長絕對超過預期多很多。

只要唐西奇能茁壯自己的穩定度與決勝期的統治力，相信未來聯盟頂尖球星的行列中，他不會缺席，也許天空才是唐西奇的極限。

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