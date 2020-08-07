快訊

吳LINE簡訊「10」…徐永明收賄事證曝光 按讚貼圖被蒐證

錄取率可望到八成！大學指考上午8時放榜 查詢網址在這裡

爭冠路上跌跌撞撞 湖人陷入三大困境

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
湖人不能整場球都靠詹姆斯一個人來發動攻勢，球隊急需第二個有能力有鬥志的持球者跳出來。 美聯社
湖人不能整場球都靠詹姆斯一個人來發動攻勢，球隊急需第二個有能力有鬥志的持球者跳出來。 美聯社

湖人復賽拿下2勝1敗，提前取得西區第一種子，剩下5場例行賽就是練兵和調整，為季後賽做好準備。例行賽分兩階段看湖人，NBA停賽前湖人勉強算穩定，一直保持西區第一。但復賽四戰打下來，湖人2勝2敗，比賽內容和表現可以說「跌跌撞撞」。為什麼？

湖人現在最大困境是「三分球太差」

格林(左)上季跟雷納德(右)一起為暴龍奪冠時，他的三分球平均每場5.4投2.5中，命中率高達45.5%，他被湖人高薪挖過來後三分球場均只有4.9投1.8中，命中率急速掉到36.7%，復賽之後表現更差。 美聯社
格林(左)上季跟雷納德(右)一起為暴龍奪冠時，他的三分球平均每場5.4投2.5中，命中率高達45.5%，他被湖人高薪挖過來後三分球場均只有4.9投1.8中，命中率急速掉到36.7%，復賽之後表現更差。 美聯社

格林復賽後三分球20投4中，詹姆斯22投6中，波普10投2中，卡盧索9投1中。全隊唯一投籃正常輪換主力是一向打手氣的庫茲瑪，22投11中意外瘋狂。

復賽四戰，湖人三分球命中率慘不忍睹，輸雷霆之戰37投5中，命中率1成35，輸暴龍之戰三分球40投10中，命中率2成5。贏快艇時36投11中，命中率也只有3成。

沒有穩定出色三分火力支撐，湖人季後賽遇上任何對手都會遇上大麻煩。一旦對到火箭、雷霆、快艇、金塊這等級對手，湖人皮要繃緊。萬一季後賽第一輪對上更健康拓荒者，湖人三分球命中率如果只能投出3成上下，很難不出事。

湖人第二個麻煩是「第二持球點」

除了詹姆斯，湖人沒有一個穩定第二持球和攻勢點，這或許不是那麼重要，因為詹姆斯季後賽會打40分鐘以上，但比賽一旦陷入僵局，詹姆斯外線、體能下滑，湖人沒有第二穩定持球、攻勢發起點和終結者，就會成為決勝關鍵。

季後賽籃球跟例行賽最大不同是防守緊迫性和強度，最終還是要靠球星持球單打、打進關鍵球。即將36歲詹姆斯很明顯在體能、持續力和突破方面都在下滑，外線穩定性也沒有提升。

當詹姆斯切不進去，外線命中率也在下滑，湖人沒有一個出色第二持球員發動攻勢，甚至負責終結進攻，湖人打關鍵比賽和高順位種子對手肯定會有問題

湖人第三個困境是前鋒莫里斯失去位置和存在感

湖人替補前鋒莫里斯(中)在復賽之後不但手感不佳，兩場比賽三分球7投0中，在其他攻防方面也延續復賽前越來越沒存在感的趨勢。 美聯社
湖人替補前鋒莫里斯(中)在復賽之後不但手感不佳，兩場比賽三分球7投0中，在其他攻防方面也延續復賽前越來越沒存在感的趨勢。 美聯社

論防守、內線、經驗，31歲莫里斯應該要成為輪換主力，尤其是季後賽，他的重要性、外線、拉開空間和防守，絕對是詹姆斯和戴維斯最重要護法之一。

莫里斯季末加入湖人，個人狀況一直沒有打出來，上場時間不一定，角色更不固定。湖人沒有因為莫里斯加入受益，莫里斯個人也找不到狀況，雙雙陷入困窘。

莫里斯的內線攻防角色被麥基、哈沃德完全取代。莫里斯拉開空間作用和功能，搶不過庫茲瑪。從球隊定位和角色去看，莫里斯在湖人陣容中是「多出來的」，有他不多，沒他不少。

這絕對不是當初湖人簽莫里斯想要看見的狀況，尤其是季後賽更重視防守和韌性，莫里斯的功能、作用應該不亞於麥基、庫茲瑪，湖人小個陣容也需要速度和外線、創遺空間，這是莫里斯能為湖人做出的貢獻。

西區龍頭湖人在復賽之後只打出2勝2敗戰績，昨天竟然還全場被雷霆壓著打，最後以19分之差慘敗，爭冠之路出現危機。 美聯社
西區龍頭湖人在復賽之後只打出2勝2敗戰績，昨天竟然還全場被雷霆壓著打，最後以19分之差慘敗，爭冠之路出現危機。 美聯社

復賽四場球打下來，湖人的確是跌跌撞撞不盡完美，比賽內容乏善可陳。儘管湖人早早摘下西區第一種子，擁有西區季後賽所有主場優勢，但湖人的投籃、詹姆斯的侵略性、角色球員穩定性都還有很大提升和改善空間。

湖人跌跌撞撞踏上爭冠路，今年可能是詹姆斯奪冠最好機會，一旦錯失今年新冠疫情球賽爭冠契機，詹姆斯未來想要帶領湖人打出更多優勢和爭冠情勢，難度只會更高。湖人必須要解決三分球+防守這兩個問題，詹姆斯才會有第四甚至第五座總冠軍。

湖人 詹姆斯 Markieff Morris Danny Green

相關新聞

爭冠路上跌跌撞撞 湖人陷入三大困境

湖人復賽拿下2勝1敗，提前取得西區第一種子，剩下5場例行賽就是練兵和調整，為季後賽做好準備。例行賽分兩階段看湖人，NBA停賽前湖人勉強算穩定，一直保持西區第一。但復賽四戰打下來，湖人2勝2敗，比賽內容

關鍵主宰力待提升 唐西奇成巨星的最大障礙

今年是唐西奇(Luka Doncic)生涯的第二個賽季，除了菜鳥年展現震驚全球的天賦外，本季他非但沒碰上二年級生的撞牆期，還大幅再進化，封關前締造場均28.7分9.3籃板8.7助攻，MVP級別的驚人數

奧蘭多復賽戰火點燃 7大強隊爭冠面面觀

NBA賽季重新開打的與否，無疑是這個另類休賽期中人們少數可以拿來談論的話題。有人支持自然也有人反對，湖人後衛布萊德利（Avery Bradley）就直接用行動表態不希望讓自己成為家庭防疫破口的決心，但

NBA／西蒙斯無大礙 76人鬆口氣

七六人隊昨天以一○七比九十八擊敗巫師隊，但當家球星西蒙斯第三節卻因左膝不適提前離場，為七六人季後賽旅程投入變數，不過稍晚...

NBA／湖人進攻效率墊底 詹姆斯：繼續創造投籃機會

自復賽以來，湖人的進攻效率和外線命中率可說是持續探底，甚至連兩大核心詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）都是如此。特別是在今天對雷霆的比賽中，湖人團隊命中率僅有35

NBA／避談安戴托昆波問題 柯爾：不想被聯盟罰錢

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）近日在出席一個節目中被問到有關安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的問題，但柯爾卻表示，為了避免被聯盟罰錢，他不會回答關於「字母哥」的問題。

NBA／搶籃板口頭禪成焦點 安東尼發文幽默自嘲

除了過人的球技外，安東尼（Carmelo Anthony）讓人印象深刻的特點之一也包含了他在爭搶籃板球時的「口頭禪。」 生涯效力過金塊、尼克、雷霆、火箭和拓荒者的安東尼，時常在爭搶籃板球時脫口而

NBA／側翼天賦加陣容深度 杜蘭特看好快艇奪冠

根據報導，杜蘭特（Kevin Durant）在接受採訪時認為快艇和公鹿將會在總決賽碰頭，而快艇將會贏得總冠軍。原因是，快艇擁有出色而強大的側翼鋒線群，同時板凳深度雄厚。 「如果非要我要選一支球隊

NBA／復賽後球員檢測皆為陰性 連3周零確診

奧蘭多復賽正如火如荼展開，NBA官方和球員工會宣佈，自7月30日以來，園區內343名球員已經接受新冠肺炎病毒檢測，結果全部皆為陰性。這代表著，奧蘭多復賽園區已經連續3個星期沒有確診案例。 在賽季

NBA／川普砲轟球員單膝跪地 詹姆斯霸氣回應

在NBA復賽之後，不少球員都會在演奏國歌時單膝下跪以視抗議，對此美國總統（Donald Trump）卻是反諷表示，這行為是可恥的，他根本不屑去看這樣的比賽；此外，川普也表示他對於黑人社區的貢獻僅次於林

NBA／雷霆展現強悍競爭力 保羅：只有2%人相信我們

本季前3次與湖人交手均落敗的雷霆，今天展現求勝決心，在一路領先的情況下，以105比86力壓紫金軍團。加上這一勝，雷霆今年賽季面對西區球隊均有勝場進帳。 季前被外界看衰的雷霆，開季之後在保羅（Ch

NBA／灌籃失手大出洋相 唐西奇遭各界揶揄

唐西奇（Luka Doncic）昨日繳出34分20籃板12助攻的超級大三元，率領獨行俠以4分差打敗國王，拿下復賽後首勝。但除了繳出驚人的數據外，唐西奇在比賽中也做出了一件十分吸睛的舉動。 唐西奇

熱門新聞

NBA／灌籃失手大出洋相 唐西奇遭各界揶揄

正妹頭頂牛奶游25m一滴未灑！「真實身分」超狂

NBA／保羅領軍掌控大局 雷霆輕取湖人贏了19分

中職／內野飛球宣告有誤 裁判邱景彥下二軍調整

日職／王柏融二軍連6戰敲安 何時回一軍栗山監督不鬆口

MLB／賈吉敲第7轟 洋基開連轟破隊史雙紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。