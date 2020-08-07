爭冠路上跌跌撞撞 湖人陷入三大困境

湖人復賽拿下2勝1敗，提前取得西區第一種子，剩下5場例行賽就是練兵和調整，為季後賽做好準備。例行賽分兩階段看湖人，NBA停賽前湖人勉強算穩定，一直保持西區第一。但復賽四戰打下來，湖人2勝2敗，比賽內容和表現可以說「跌跌撞撞」。為什麼？

湖人現在最大困境是「三分球太差」

格林(左)上季跟雷納德(右)一起為暴龍奪冠時，他的三分球平均每場5.4投2.5中，命中率高達45.5%，他被湖人高薪挖過來後三分球場均只有4.9投1.8中，命中率急速掉到36.7%，復賽之後表現更差。 美聯社

格林復賽後三分球20投4中，詹姆斯22投6中，波普10投2中，卡盧索9投1中。全隊唯一投籃正常輪換主力是一向打手氣的庫茲瑪，22投11中意外瘋狂。

復賽四戰，湖人三分球命中率慘不忍睹，輸雷霆之戰37投5中，命中率1成35，輸暴龍之戰三分球40投10中，命中率2成5。贏快艇時36投11中，命中率也只有3成。

沒有穩定出色三分火力支撐，湖人季後賽遇上任何對手都會遇上大麻煩。一旦對到火箭、雷霆、快艇、金塊這等級對手，湖人皮要繃緊。萬一季後賽第一輪對上更健康拓荒者，湖人三分球命中率如果只能投出3成上下，很難不出事。

湖人第二個麻煩是「第二持球點」

除了詹姆斯，湖人沒有一個穩定第二持球和攻勢點，這或許不是那麼重要，因為詹姆斯季後賽會打40分鐘以上，但比賽一旦陷入僵局，詹姆斯外線、體能下滑，湖人沒有第二穩定持球、攻勢發起點和終結者，就會成為決勝關鍵。

季後賽籃球跟例行賽最大不同是防守緊迫性和強度，最終還是要靠球星持球單打、打進關鍵球。即將36歲詹姆斯很明顯在體能、持續力和突破方面都在下滑，外線穩定性也沒有提升。

當詹姆斯切不進去，外線命中率也在下滑，湖人沒有一個出色第二持球員發動攻勢，甚至負責終結進攻，湖人打關鍵比賽和高順位種子對手肯定會有問題

湖人第三個困境是前鋒莫里斯失去位置和存在感

湖人替補前鋒莫里斯(中)在復賽之後不但手感不佳，兩場比賽三分球7投0中，在其他攻防方面也延續復賽前越來越沒存在感的趨勢。 美聯社

論防守、內線、經驗，31歲莫里斯應該要成為輪換主力，尤其是季後賽，他的重要性、外線、拉開空間和防守，絕對是詹姆斯和戴維斯最重要護法之一。

莫里斯季末加入湖人，個人狀況一直沒有打出來，上場時間不一定，角色更不固定。湖人沒有因為莫里斯加入受益，莫里斯個人也找不到狀況，雙雙陷入困窘。

莫里斯的內線攻防角色被麥基、哈沃德完全取代。莫里斯拉開空間作用和功能，搶不過庫茲瑪。從球隊定位和角色去看，莫里斯在湖人陣容中是「多出來的」，有他不多，沒他不少。

這絕對不是當初湖人簽莫里斯想要看見的狀況，尤其是季後賽更重視防守和韌性，莫里斯的功能、作用應該不亞於麥基、庫茲瑪，湖人小個陣容也需要速度和外線、創遺空間，這是莫里斯能為湖人做出的貢獻。

西區龍頭湖人在復賽之後只打出2勝2敗戰績，昨天竟然還全場被雷霆壓著打，最後以19分之差慘敗，爭冠之路出現危機。 美聯社

復賽四場球打下來，湖人的確是跌跌撞撞不盡完美，比賽內容乏善可陳。儘管湖人早早摘下西區第一種子，擁有西區季後賽所有主場優勢，但湖人的投籃、詹姆斯的侵略性、角色球員穩定性都還有很大提升和改善空間。

湖人跌跌撞撞踏上爭冠路，今年可能是詹姆斯奪冠最好機會，一旦錯失今年新冠疫情球賽爭冠契機，詹姆斯未來想要帶領湖人打出更多優勢和爭冠情勢，難度只會更高。湖人必須要解決三分球+防守這兩個問題，詹姆斯才會有第四甚至第五座總冠軍。