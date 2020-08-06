復賽後陪練球隊？ 太陽打出攪局行情

原本被視為陪練球隊的太陽，在爆冷擊敗西區第二的快艇之後，已經拿下三連勝，戰績及行情瞬間飆昇，如果能夠維持住這樣的熱度，他們的攪局能力將能為復賽的NBA帶來更多話題及注目度。

在復賽之前，關於太陽是否要被納入賽程裡的問題就已經吵過了很多次。那時他們26勝39敗排在西區第13，距離當時第8名的灰熊（32-33）還有6場勝差。而在他們前面的球隊依序是第9的拓荒者（29-37），並列第10的鵜鶘及國王（28-36），和第12的馬刺（27-36）。戰績最不起眼的太陽處在一個「丟掉不好意思，留著沒有意思」的尷尬情況，最終聯盟決定在16支分區前八的球隊之外，多取了6支球隊入列，其中西區就取了5隊，才讓太陽搶搭上了末班車。

許多人不解聯盟為何不直接進行季後賽，反而弄出了一個八場種子賽（seeding games），以及視戰績狀況才會舉行的第八種子爭奪賽（play-in tournament）。畢竟這八場種子賽對於排名前段班的球隊來說，除了熱身磨合之外的意義並不大，季後賽全在一地閉門舉行，各隊根本不需要爭奪所謂的主場優勢，種子賽最多只是練兵及推演可能遭遇的對手而已。

也就是說，在種子賽階段最具張力的比賽，反而是看其他這6支球隊為了爭取季後賽資格，將會如何演出下剋上的黑馬傳奇。然而太陽一開始並不被看好能有什麼作為，因為停賽之前他們才剛結束四連敗，那時他們十戰六敗，狀況不佳。復賽前就拿來和巫師相提並論，兩隊被許多人視為難兄難弟，準備一起在奧蘭多陪其他公子練球。

復賽之後，巫師的表現也真的是完全實現了眾人的期待。相對於西區取了5隊，戰績落差太大的東區只再取了一隊巫師（24-40）參戰。原本巫師本季想要晉級季後賽就已幾乎無望，復賽又少了主將比爾（Bradley Beal）之後更加沒門。果然目前三連敗，和第八名的籃網差了7.5場，想要靠打第8種子爭奪戰來晉級已是難上加難，怎麼看都只能是支陪練球隊。

太陽和巫師在種子賽的安排上原本是要「陪公子練球」，巫師一開始就真的很「盡責」地完成3連敗。 美聯社

反觀太陽第一場比賽先打下巫師之後，就不再和這個原是天涯淪落人一起攪和，接下來連續兩戰以兩分之差力克獨行俠及快艇。這三連勝的成績，在西區六支要搶季後賽資格的球隊中表現最為亮眼，只有剛以一球之差結束二連勝的馬刺可以相比，太陽也因此往上爬升到第12名。

太陽能夠連續打出三場好球，陣中主將布克（Devin Booker）是關鍵中的關鍵。這三戰他平均拿下30.6分，單場得分都是全隊最高，而且一場比一場高，更在第三戰拿下35分，並且演出壓哨絕殺。雖然太陽的整體防守表現還是在水準之下，但他們靠著布克主導的外線進攻及英雄球，硬是打下了獨行俠和快艇。

接下來的五場比賽，太陽的對手全是已拿下40勝以上的種子球隊（溜馬、熱火、雷霆、七六人及獨行俠），聽起來似乎前途堪慮，其實不然。換一個角度想，太陽反而有可能從中撿到便宜，因為他們的對手全都沒有非打贏不可的絕對動力。

太陽得分後衛布克在球季復賽後如猛虎出柙，近兩戰更是讓唐西奇不稀奇和雷納德你哪的。他在停賽期間只休息了前一個月就開始練習，而在奧蘭多開始集訓後，他除了少數時間跟隊友打電玩外，其餘就是在苦練。 美聯社

畢竟種子賽對於這些已取得季後賽資格的球隊來說，不需要去爭奪不存在的季後賽主場優勢，所謂的戰術預想，也只是在避開第一輪的特定對手而已。所以太陽接下來的對手雖然都是強隊，但這些已經取得季後賽席次的球隊多半沒有一定要取勝的戰績壓力，而是以調整練兵為主。為了避免不必要的傷情，實際對戰時也不見得會出盡全力去打。

再進一步說，太陽完全不會和那五支西區的直接競爭對手碰頭，從灰熊、拓荒者、馬刺、鵜鶘到國王，太陽根本沒機會和這些球隊進行正面對決的割喉戰。雖然這讓他們沒有辦法靠自己的力量打敗這些對手來加速拉近勝差，想要晉級除了自己得要打得好之外，接下來的命運還是有大部份是握在別人手上。但太陽已經打出了攔路虎的氣勢，在力克快艇之後，讓他們更有信心面對其他前八名的球隊。

以戰績排名及賽制來說，太陽本季最大的機會就是以第9名之姿，搶進第8種子爭奪戰，也就是把戰績提升到只差第8種子4場勝差就能符合資格。目前他們和灰熊的勝差，從開賽前的6場追成只剩3場，聽來似乎很有可能。加上其他這5支球隊沒機會和太陽交手，可能得眼睜睜地看著太陽一路從後面超車。

準新人王莫蘭特(左)在復賽之後三分球手感有些跑掉，3場比賽出手19次只投進2球，加上隊友也還沒恢復停賽前的爆發力，復賽後3連敗讓他們季後賽之路出現危機。 美聯社

不過，暫居第八名的灰熊復賽以來連吞三敗，目前就連三連敗墊底的國王都只和灰熊差3.5場，所以就是人人有機會。重點還是太陽最終能否取得足夠的勝場數，好讓他們搶上第9名的位置。由此看來，太陽能夠順利打進季後賽的難度還是很高。然而，若是他們能在這接下來的五場比賽中持續打出驚奇，對於提升復賽整體的比賽品質及精采度將大有幫助。最近聯盟受困於平權抗議所帶來的收視衰退，若太陽能以出奇的戰績增加更多場上的話題，吸引更多球迷回籠，將能為復賽後的NBA注入強心針。

至於對太陽來說，如果戰績行情持續走高，鳳凰城球迷久違的那股生氣，也將能重新被導入這支近年來被低壓罩頂的球隊，加上布克不斷成長，繼今年首度入選明星賽之後，也愈來愈具有挑戰年度第一隊的球星架勢。有了這位潛力巨星，太陽在今年12月開始的下一季，表現將是不可限量。