重攻輕守微中鋒時代 暴龍真的不簡單

NBA在停賽了幾個月後，終於在美國時間上周四晚間開打，對台灣球迷和筆者這種「多棲運動迷」來說，在憋了好幾個月無實況運動賽事生活後，這接下來了一兩個月會是最充實最好的運動時光，棒球、籃球和9月要開打的美式足球，希望越多棲越好…….

NBA不負眾望打五天了，在NBA有效疫情防治管理的情況下，目前沒有傳出球隊職員感染疫情，其實大聯盟職棒早應該效法NBA的做法，太放任球員的做法就是大家最後沒球打、沒錢拿，枉費大聯盟之前經過幾次為錢的勞資討判，因而將復賽時間不斷往後延，最後如果大聯盟因為疫情大爆發而再度停賽，回想之前的勞資拉扯不是很諷刺？

打了五天、25場比賽下來，NBA各隊果真奉行目前的主流打法：高得分、低防守、少禁區、外包苦功中鋒給外國人。上周五(31日)晚間休士頓火箭隊在延長賽擊敗達拉斯獨行俠隊的比賽算是方才本文所述的表徵比賽。有點讓筆者想到年輕時在台灣打全場鬥牛的感覺……沒有太多的組織與防守，誰拿到球、沒兩次傳球就起身砍了。

該場比賽兩隊先發陣容中基本上是沒中鋒的，獨行俠名義上派出一個有身高但沒噸位的「偽中鋒」波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)，而火箭隊更扯，派了一名沒身高、也沒噸位的「假中鋒」柯文頓(Robert Covington)上場。真正有身高、有噸位的獨行俠馬強諾維奇(Boban Marjanović)只替補上場了5分鐘，和20-30年前相比，NBA是真的進入了無中鋒、微中鋒的時代了。

整場比賽就看著場上球員直接將球帶至前場，導傳不到兩三下就砍了，其中好幾球看到大鬍子哈登(James Harden)、衛少(Russell Westbrook)等一個人帶球至前場、也不假他人分球，直接砍外線或往內線切，到了比賽後段的拉鋸期間這種畫面更多，說實在的，球賽好不好看見仁見智，但內容來看真的是不紮實。說穿了有點像10個人的單打秀。

火箭復賽之後首戰對獨行俠成了哈登的「投籃練習」時間，他全場20投14中、21罰18進，狂得49分，兩隊打到延長賽總得分302分，火箭最後驚險贏球。 美聯社

這25場比賽打下來，只有三場比賽有球隊總得分壓在100分以下，分別是猶他爵士隊被奧克拉荷馬雷霆壓在94分與洛杉磯湖人隊被多倫多暴龍隊壓在92分，和3日紐奧良鵜鶘隊將曼菲斯灰熊隊壓在99分。當然這三隊得分「超低」，結果當然是輸球。

其中比較讓人注意的是湖人隊被壓在92分那一場，兩隊各有各的話題。湖人隊被壓在92分其實有些掛不住面子，過去幾年湖人隊的每場均分都在百分以上，加上現在的湖人隊可是眾星雲集、砲火十足的紫金大隊，居然被一支外國隊伍給壓在百分以下，從這一點看來，湖人隊要想當總冠軍有隱憂，東區密爾瓦基公鹿想從東邊升起也要看暴龍臉色。

原因就在多倫多暴龍隊的防守。其實今年初NBA專家球評史坦(Marc Stein)就在紐約時報發出一篇專文，探討目前NBA重攻輕守近乎到垃圾的防陣。不過他相當盛讚多倫多教頭諾斯(Nick Nurse)的靈活多變化區域聯防，從基本的二三聯防、到對付哈登有效的一二一一協防和去年總冠軍賽把金州勇士隊射手柯瑞(Stephen Curry)防得不錯的一四聯防，加上周末將湖人隊壓制在百分以下，讓人不禁想到沒了雷納德(Kawhi Leonard)該隊還有如此表現，可見得教練諾斯和這支暴龍隊不是開玩笑的。

暴龍對上西區老大湖人之戰只讓詹姆斯(中)得到20分，也將湖人全隊得分壓低到不可思議的92分，防守能力實在是非常可怕。 美聯社

其實92分本身不是問題，早年的NBA 每場均分92分是一個很標準的分數，在1990年代喬丹的全盛時期，東區有一支專以打肉搏戰、低得分、打防守的隊伍，那就是當時費特羅教練(Mike Fratello)帶領的克里夫蘭騎士隊，費教練手中無超級大將，卻有一群B級的好用球員如中鋒道荷提(Brad Daugherty)、大前鋒希爾(Tyron Hill)、米爾斯(Chris Mills)、白人大前鋒費瑞(Danny Ferry)和後衛普萊斯(Mark Price)等。他們每場均分是在90分以上，但關鍵是他們每場以放慢腳步、做好穩固的半場防守和鞏固禁區，硬是將對手壓在90分以下，雖然該隊連好幾年都以老八、老七資格晉級季後賽卻過不了第一輪，但那種模範防守打法也不失為當年的佳話。大帝喬丹早年在東區最討厭遇到底特律活塞隊，但也曾表示騎士隊的防守也讓他們一度陷入苦戰。

會造成如此高得分的比賽，很大的一個原因是各隊捨棄中鋒和禁區攻勢，缺少中鋒的防守、使得對方的鋒衛球員切入禁區如入無人之地，沒有了中鋒的進攻，造成各隊以鋒衛球員為主的進攻如行雲流水，沒有太多的逗點與分號。

最重要的是美國本土近年來培養出的攻防雙能球員不多，目前能拿出來的大概就只有灰狼的唐斯(Karl-Anthony Towns)和騎士的佐蒙德(Andre Drummond)，其他如波特蘭的懷塞德(Hassan Whiteside)、紐約尼克隊羅賓森(Mitchell Robinson)等都是守大於攻。因為球員從小也會看，現在的NBA大勢裡，中鋒不吃香，在禁區攪和又辛苦、又容易受傷。

唐斯(右)和佐蒙德(左)是美國本土最好的中鋒，但在重要比賽時他們往往無法跟歐洲籍對手競爭。 歐新社資料照片

反倒是國外進口的中鋒如新非洲天王安彼得(Joel Embiid)、歐系的約科奇(Nikola Jokic)、瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)、小蓋索(Marc Gasol)、佛西維奇 (Nikola Vucevic)、諾基奇(Jusuf Nurkic)，NBA新冠疫情發起人戈貝爾 (Rudy Gobert)和來自紐西蘭的亞當斯(Steve Adams) 等，大都擁有紮實的禁區單打能力和優異的體型，還能夠有效嚇阻和制衡目前NBA失衡的進攻。

簡而言之，在目前NBA重攻輕守的氣氛下，想要長治久安，想要讓球隊一直維持在高檔的表現，除了要有如大帝詹皇之類的大咖人物外，在勢均力敵的情況下，哪一隊若能持有B+檔次以上的中鋒，哪一隊就能掌握制敵的先機。