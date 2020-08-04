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馬刺主將缺陣卻2連勝 波總還有什麼魔法？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
在幾位主將缺陣的情況下，馬刺總教練波波維奇(中)只能採用練兵模式應戰，但卻打出令人驚奇的二連勝，延續連23年進季後賽之路突然有了一線生機！ 美聯社
在幾位主將缺陣的情況下，馬刺總教練波波維奇(中)只能採用練兵模式應戰，但卻打出令人驚奇的二連勝，延續連23年進季後賽之路突然有了一線生機！ 美聯社

NBA復賽最神奇，充滿驚喜和意外的球隊非馬刺莫屬。馬刺復賽取得二連勝，先宰國王再克灰熊，馬刺是在中前鋒艾德里奇、射手富比士都不能打，主要替補射手貝藍利和米爾斯各只打一場情況下，用一套二線陣容練兵，竟然意外上演兩場勝利。

二連勝之後，馬刺戰績29勝36敗超越拓荒者、鵜鶘、國王，從西區第12爬到第9，只落後第8名的灰兩場勝差。意思就是馬刺還是很有機會打進季後賽，上演波波連續第23年帶馬刺打進季後賽紀錄。

從原本晉級季後賽微乎其微，現在重現生機，馬刺其實只是專注練兵、磨新人，打好自己的籃球和團隊，沒想到年輕人如此爭氣，更重要的是一套小個子陣容也讓馬刺打出恐怖三分火力，支撐馬刺得分，帶動防守強度。

在準新人王莫蘭特(右)25分9籃板9助攻的強勢演出之下，馬刺還是能靠團隊合作以2分之差打敗灰熊，實在讓人大感意外。 美聯社
在準新人王莫蘭特(右)25分9籃板9助攻的強勢演出之下，馬刺還是能靠團隊合作以2分之差打敗灰熊，實在讓人大感意外。 美聯社

馬刺走在「逆襲之路」，正在創造奇蹟，波波教練的小個子陣容和高效率三分球，是兩個不算魔法的小魔術。

小個子陣容

由於主力長人艾德里奇傷停，波波只好出奇兵，用中鋒伯爾特去搭第一得分手德羅展和三名年輕後衛華克、墨瑞、懷特，典型NBA「一大四小」布陣，重視速度和反擊，希望能出奇致勝。

除了德羅展，伯爾特、懷特、墨瑞、華克基本上都只能算是角色球員，其中伯爾特的表現和華克的經驗，放在其他球隊都不一定能進入輪換。但三名年輕後衛非常爭氣，墨瑞能切，懷特會防，華克找到信心和出手節奏，三名年輕有勁的後場進攻、投籃打得無比順手，帶動團隊合作，為波波省去太多憂心麻煩。

馬刺排出相對矮小的陣容來應戰，其中兩名後衛墨瑞、懷特都只有193公分，前鋒華克和德羅展也只有196和198公分。 美聯社
馬刺排出相對矮小的陣容來應戰，其中兩名後衛墨瑞、懷特都只有193公分，前鋒華克和德羅展也只有196和198公分。 美聯社

馬刺以往就經常使用 「一大四小」陣容，只是馬刺在沒有顛峰帕克和吉諾布里後早已經失去小球魔力和創造力。波波用練兵心態和磨練方式打造年輕人和馬刺未來，意外收到不錯效果。

高效率三分球出手

對國王，馬刺三分球命中率4成4，對灰熊，馬刺投出4成1三分球命中率，都是水準以上表現。雖然分別只投進11、12個三分球，但高效出手和優質命中率已經足夠支撐馬刺得分體系，同時帶動馬刺防守。

有了穩定三分球做為基礎，馬刺在攻防轉換、半場進攻、突破禁區如魚得水，對國罰球27：20領先，對灰熊罰球33：18領先，三分球帶動侵略性打法，馬刺用這套年輕、二線陣容陣容意外打出「新局」。

馬刺後衛懷特在兩場比賽中一共投進7顆三分球，多到他都快數不清了，事實上這就是他本季連兩戰最多的三分球進球數。 美聯社
馬刺後衛懷特在兩場比賽中一共投進7顆三分球，多到他都快數不清了，事實上這就是他本季連兩戰最多的三分球進球數。 美聯社

馬刺波波教練一向不喜歡三分球，但他很擅長把三分球做為戰術武器和戰略核心，用小個陣容打出速度和侵略性，再靠三分球轟出新天地，馬刺打出起死回生之路。

用年輕小個陣容，用三分球做為主要進攻戰術，波波為馬刺注入兩個小戲法，取得意外成功。除了球運和三分手氣，波波把馬刺善於挖掘新人、菜鳥、角色球員的文化發揮到極致。

目前看來西區老八會是灰熊、馬刺、拓荒者三搶一，但鵜鶘和國王只是掉隊，還有逆轉空間和時間。波波手裡其實已經沒有魔法，因為馬刺現有天賦和陣度只有這樣，他已經把馬刺天賦和球員能力用到極致。

馬刺正在完成逆襲，這股氣勢和年輕爆發力，未來一周會是NBA復賽最搶眼焦點。

馬刺 國王 灰熊 波波維奇

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