快訊

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／網友不知他還活著 86歲比爾羅素神回應

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA傳奇名將比爾羅素，今年二月出席布萊恩告別儀式。 美聯社
NBA傳奇名將比爾羅素，今年二月出席布萊恩告別儀式。 美聯社

現年86歲NBA傳奇球星比爾．羅素(Bill Russell)不僅活得好好的，且還曾於今年2月出席布萊恩(Kobe Bryant)過世告別儀式，然而竟有網友推文時不知他還活著，寫著「他在天上....」，讓羅素本人不到一小時內就神回應，「如果大家還在乎的話，至少據我所知，我還活著！」

主要這名網友，針對今天塞爾蒂克對決拓荒者的一幕，在推特上寫了一句，「塞爾蒂克史馬特(Marcus Smart)蓋了拓荒者安東尼(Carmelo Anthony)一記火鍋且沒出界，如果羅素看到，他在天上有知也會感到欣慰。」

羅素本人看到這則推文，可能也是丈二金剛摸不著頭緒，不過，他迅速就在這則推文上回文說，「如果大家還在乎的話，至少據我所知，我還活著！還看著塞爾蒂克及拓荒者的比賽，嘿！皮爾斯(Paul Pierce畫面中人形立牌，表示羅素在觀看比賽)可以讓他們知道我還在嗎？」

有趣的是，這位網友並未修改及撤文。

火鍋

相關新聞

NBA／3大MVP同場較勁 衛少關鍵罰球率火箭擒公鹿

今天（3號）的火箭對公鹿之戰，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）齊聚一堂，一口氣有近3年3位

NBA／60張照片拼貼詹皇戰斧扣籃 網友合成作品獲好評

詹姆斯（LeBron James）雷霆萬鈞戰斧扣籃是其最經典招牌動作之一，日前就有民間高手的網友靠Google搜尋「詹姆斯灌籃」，找到60張照片合成動圖。 動圖以詹姆斯來自不同時期的戰斧扣籃照片

NBA／網友不知他還活著 86歲比爾羅素神回應

現年86歲NBA傳奇球星比爾．羅素(Bill Russell)不僅活得好好的，且還曾於今年2月出席布萊恩(Kobe Bryant)過世告別儀式，然而竟有網友推文時不知他還活著，寫著「他在天上....」

NBA／一度99%確定重返聯盟 經紀人盼史帝芬森終老溜馬

就在疫情3月開始全面衝擊美國之後，原本一度傳出可能跟溜馬簽約，史帝芬森（Lance Stephenson）經紀人如今透露，當初若非疫情攪局，真的只差臨門一腳就將重返NBA，強調已經是接近99%篤定，可

NBA／守護隔離復賽環境 聯盟重申戴口罩重要性

NBA泡泡式隔離復賽方式相當受到各界肯定，且近期2度全員檢驗都呈現陰性展現至今為止的防疫成效，不過美國本土疫情還是持續發燒，MLB大聯盟染疫狀況更是有擴大趨勢，NBA官方當然不希望因鬆懈而導致前功盡棄

NBA／關鍵時刻縮手沒投 里拉德坦承想太多

以關鍵時刻冷血殺手本色著稱，今日（3號）對塞爾蒂克比賽最後關頭，拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）處理球方式卻罕見出現可議空間，連他自己都坦承實在想太多了，落後三分情況下才沒拚追平，反倒

NBA／唐西奇轟40分吞敗 獨行俠仍提前晉級季後賽

因為灰熊今日（3號）稍早前敗給馬刺，讓獨行俠得以提前一步確定晉級季後賽，只是前一戰浪費大好領先優勢遭火箭逼和，進而兵敗延長賽的慘痛經驗之後，球隊今日（3號）還是沒能止跌反彈，終場仍以115比117惜敗

NBA／今日戰績表 火箭衛少大戰公鹿字母哥奪下勝利

NBA今日戰績表 巫師 110:118 籃網 拓荒者 124:128 塞爾蒂克 馬刺 108:106 魔術 國王 116:132 溜馬 公鹿 116:120 火箭 獨行俠 115:117

NBA／魔術火力全開輕取國王 艾薩克傷退狀況堪憂

原先1月2號受傷後被評估恐賽季報銷，因疫情導致賽季延後4個月才重啟，艾薩克（Jonathan Isaac）得以返回賽場，他在熱身賽與首戰表現也相當可圈可點。 只是很不幸地，所屬的魔術今日（3號）

NBA／勒佛特挺身飆分挫巫師 籃網力求保衛季後賽席次

身為這次疫情影響下最大受災戶之一，籃網雖缺兵少將，但季後賽席次位置仍算穩固，因為與在後的追兵巫師間還有不少勝差，今日（3號）雙方對壘交鋒，籃網也沒有手下留情，終場以118比110拿下巫師，進一步守護晉

NBA／德羅展大心臟2罰馴灰熊 馬刺拚8強最後一席

老教頭波波維奇（Gregg Popovich）連續22年率隊晉級季後賽，這紀錄本季面臨極大中斷危機，加上復賽後又少了長人艾德里奇（LaMarcus Aldridge）相助，狀況更是雪上加霜，不過馬刺如

NBA／里拉德30分16助攻無用 泰托姆覺醒率綠衫軍奪勝

前役整體命中率是悽慘無比的投18中2，塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）從徹底熄火，到了今天（3號）變為完全覺醒，個人單場狂飆34分，與攻下30分的搭檔布朗（Jaylen Brown）攜手

熱門新聞

MLB／大谷翔平怎麼了？1.2局狂丟5保送下場

中職／前有黃恩賜、後有余謙 陳琥要有背水一戰決心

NBA／3大MVP同場較勁 衛少關鍵罰球率火箭擒公鹿

中職／更換比賽用球後 變終結者落難

近身球修理太空人雖不該 大聯盟雙重標準更可恥

中職／陳禹勳影射陳傑憲偷暗號？獅教頭：沒這樣教過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。