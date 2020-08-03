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NBA／網友不知他還活著 86歲比爾羅素神回應
現年86歲NBA傳奇球星比爾．羅素(Bill Russell)不僅活得好好的，且還曾於今年2月出席布萊恩(Kobe Bryant)過世告別儀式，然而竟有網友推文時不知他還活著，寫著「他在天上....」，讓羅素本人不到一小時內就神回應，「如果大家還在乎的話，至少據我所知，我還活著！」
主要這名網友，針對今天塞爾蒂克對決拓荒者的一幕，在推特上寫了一句，「塞爾蒂克史馬特(Marcus Smart)蓋了拓荒者安東尼(Carmelo Anthony)一記火鍋且沒出界，如果羅素看到，他在天上有知也會感到欣慰。」
Smart sent Melo’s shit and kept it in bounds. Bill Russell is looking down from heaven smiling.— chief moore: get fired, bitch. (@fakemikemulloy) August 2, 2020
羅素本人看到這則推文，可能也是丈二金剛摸不著頭緒，不過，他迅速就在這則推文上回文說，「如果大家還在乎的話，至少據我所知，我還活著！還看著塞爾蒂克及拓荒者的比賽，嘿！皮爾斯(Paul Pierce畫面中人形立牌，表示羅素在觀看比賽)可以讓他們知道我還在嗎？」
有趣的是，這位網友並未修改及撤文。
Just in case anyone cares, I am still alive, at least I was the last time I checked. I’m watching @celtics vs @trailblazers @NBA @NBAonABC Hey @paulpierce34 can you let them know I’m still hanging in there https://t.co/McGp25rdvd— TheBillRussell (@RealBillRussell) August 2, 2020
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