NBA／網友不知他還活著 86歲比爾羅素神回應

現年86歲NBA傳奇球星比爾.羅素(Bill Russell)不僅活得好好的,且還曾於今年2月出席布萊恩(Kobe Bryant)過世告別儀式,然而竟有網友推文時不知他還活著,寫著「他在天上....」,讓羅素本人不到一小時內就神回應,「如果大家還在乎的話,至少據我所知,我還活著!」

主要這名網友,針對今天塞爾蒂克對決拓荒者的一幕,在推特上寫了一句,「塞爾蒂克史馬特(Marcus Smart)蓋了拓荒者安東尼(Carmelo Anthony)一記火鍋且沒出界,如果羅素看到,他在天上有知也會感到欣慰。」

Smart sent Melo’s shit and kept it in bounds. Bill Russell is looking down from heaven smiling.

羅素本人看到這則推文,可能也是丈二金剛摸不著頭緒,不過,他迅速就在這則推文上回文說,「如果大家還在乎的話,至少據我所知,我還活著!還看著塞爾蒂克及拓荒者的比賽,嘿!皮爾斯(Paul Pierce畫面中人形立牌,表示羅素在觀看比賽)可以讓他們知道我還在嗎?」

有趣的是,這位網友並未修改及撤文。

Just in case anyone cares, I am still alive, at least I was the last time I checked. I’m watching @celtics vs @trailblazers @NBA @NBAonABC Hey @paulpierce34 can you let them know I’m still hanging in there https://t.co/McGp25rdvd