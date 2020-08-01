NBA／獨行俠延長賽遭逆轉 唐西奇：我們還有太多要學

今日獨行俠與火箭激戰至延長賽才分出高下，在前三節豪取猛攻的獨行俠，進入關鍵時刻球員經驗高下立判，以些微分差慘遭逆轉，讓陣中球星唐西奇（Luka Doncic）直言還有很多要學。

獨行俠此役進入末節前，進攻端打出歷史級數據，三節就狂灌119分，領先火箭達雙位數進入決勝節，只不過獨行俠本季關鍵戰役都打不好，根據數據統計，關鍵時刻(最後5分鐘差距5分內時)每百回合僅拿92.9分，排名聯盟第29名，致使球隊關鍵戰役的戰績只有14勝22敗。

本應帶動球隊攻勢的唐西奇，第四節跟延長賽同樣欠缺大將之風，出手8次只命中2球，還產生3次失誤。對於球隊跟自己的不足，唐西奇表示：「我們是支年輕的球隊，我們還有很多要學。我們肯定會變得更好，球隊在攸關勝負的季後賽會更有凝聚力，對此我不會太擔心。」

禁區主力波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則認為這次惜敗反而能讓球隊檢討疏失，強調：「我們必須從這場比賽獲得進步的養分。我們得看影片，檢查球隊在比賽末段有什麼能夠改進的地方，進而順利拿下比賽。球隊必須正面看待這場慘痛的敗仗。」

至於教練卡萊爾（Rick Carlisle）則是不願苛責球員，將輸球責任一肩扛，甚至稱讚球員已拼盡全力，唯獨輸在細節處理，成為攸關球隊勝敗的主因。