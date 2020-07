NBA／中國青年學校爆虐待 詹姆斯未表態成矛頭遭批評

NBA於2016年與中國合作,在當地設立附屬青年籃球學校,培育、發掘年輕球員,不過近期爆出校內中國籍教練對學生施暴;對此,諸多支持平權的球員、教練皆未表態,遭到不少媒體人抨擊。

根據美國媒體《ESPN》的調查發現,有數位美國教練透露,與中國合作發起的青年籃球學校,發生中國教練虐待學生的案件,不只會拿球砸學生的頭,甚至出現踹肚子的情形。就副主席譚惠民(Mark Tatum)說法,目前雖僅有少數個案,但仍會積極改善,並力求直接監督教學狀況,以及適時調整教學人力。

這些對學生施暴的案件,不免讓人聯想到最近在美國吵得轟轟烈烈的種族議題。只是相對美國國內族群的權益,這群受虐學生未得到適度的關注,不少力挺種族平權的NBA球員及教練未對此發聲,讓美國媒體人接二連三在推特標記聯盟相關人士,指責他們應該站出來維護學生權益。

Kudos to @ESPN investigative unit for exposing the truths the @NBA has tried to protect and cover up for a long time. Wonder what #AdamSilver @KingJames @SteveKerr and other outspoken critics of US policies will say about this unholy alliance? https://t.co/7w3gYvKICu — Tony Bruno (@TonyBrunoShow) July 29, 2020

由於湖人球星詹姆斯(LeBron James)因火箭總管莫雷(Daryl Morey)挺香港事件,跟中國扯上關係,因此這次矛頭率先指向詹姆斯,其他像是勇士教頭柯爾(Steve Kerr)等人也被提及。對於聯盟的漠視,美知名節目主持人特拉維斯(Clay Travis)直接了當批評聯盟必須導正雙標、虛偽的行為,另一名電台主持人西萊奧(Dan Sileo)更是撿到槍,砲轟NBA跟詹姆斯根本是偽君子。然有鄉民認為,球星、高層表不表態屬於個人權利,不應受他人干涉。

“For many people, myself included...the idea that the NBA is quote on quote a woke social justice warrior league, yet they are taking billions of dollars from China, is an inherent hypocrisy that the league has to address in some way.”



🎙@ClayTravishttps://t.co/Ma8x6NBklk — FOX Sports Radio (@FoxSportsRadio) July 30, 2020