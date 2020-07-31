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NBA／中國青年學校爆虐待 詹姆斯未表態成矛頭遭批評

聯合新聞網 / 綜合報導
NBA與中國合作成立之青年學校爆學生遭虐待，對公共議題從不缺席的詹姆斯這回卻禁聲遭到批評。 美聯社
NBA與中國合作成立之青年學校爆學生遭虐待，對公共議題從不缺席的詹姆斯這回卻禁聲遭到批評。 美聯社

NBA於2016年與中國合作，在當地設立附屬青年籃球學校，培育、發掘年輕球員，不過近期爆出校內中國籍教練對學生施暴；對此，諸多支持平權的球員、教練皆未表態，遭到不少媒體人抨擊。

根據美國媒體《ESPN》的調查發現，有數位美國教練透露，與中國合作發起的青年籃球學校，發生中國教練虐待學生的案件，不只會拿球砸學生的頭，甚至出現踹肚子的情形。就副主席譚惠民（Mark Tatum）說法，目前雖僅有少數個案，但仍會積極改善，並力求直接監督教學狀況，以及適時調整教學人力。

這些對學生施暴的案件，不免讓人聯想到最近在美國吵得轟轟烈烈的種族議題。只是相對美國國內族群的權益，這群受虐學生未得到適度的關注，不少力挺種族平權的NBA球員及教練未對此發聲，讓美國媒體人接二連三在推特標記聯盟相關人士，指責他們應該站出來維護學生權益。

由於湖人球星詹姆斯（LeBron James）因火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺香港事件，跟中國扯上關係，因此這次矛頭率先指向詹姆斯，其他像是勇士教頭柯爾（Steve Kerr）等人也被提及。對於聯盟的漠視，美知名節目主持人特拉維斯（Clay Travis）直接了當批評聯盟必須導正雙標、虛偽的行為，另一名電台主持人西萊奧（Dan Sileo）更是撿到槍，砲轟NBA跟詹姆斯根本是偽君子。然有鄉民認為，球星、高層表不表態屬於個人權利，不應受他人干涉。

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