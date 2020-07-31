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NBA／跪兩分鐘膝蓋就痛 瑞佛斯無法想像有人跪八分鐘

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
快艇教頭瑞佛斯賽前也參與單膝下跪表達平權，但他僅跪了兩分鐘膝蓋就已經隱隱作痛，無法想像有人居然會在別人脖子上跪八分鐘。 美聯社
快艇教頭瑞佛斯賽前也參與單膝下跪表達平權，但他僅跪了兩分鐘膝蓋就已經隱隱作痛，無法想像有人居然會在別人脖子上跪八分鐘。 美聯社

NBA復賽賽季在今天揭開序幕，兩場比賽、四隊球員在賽前都以單膝下跪的方式表達對於「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」種族平權運動的支持，其中洛杉磯快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）就表示，自己僅跪了兩分鐘膝蓋就已經隱隱作痛，無法想像有人居然會在別人脖子上跪八分鐘。

NBA復賽首日兩場比賽，包括鵜鶘出戰爵士、湖人出戰快艇，四支球隊都在賽前以單膝下跪的方式表達對於平權運動的支持，而球場上與球員T恤上也都印上了「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」的標語。

對於平權運動在復賽首日就成為一大焦點，NBA主席席佛（Adam Silver）也強調，將會尊重球團和球員的決定，「我尊重球隊因為社會正義而作出統一的和平抗議舉動，在這樣的狀況下，我們將不會強迫球員在演奏國歌時必須要立正。」

湖人詹姆斯（LeBron James）在談及下跪表達平權訴求一事時也說：「我希望卡普尼克（Colin Kaepernick）能為我們感到驕傲，在這個社會還不能接受下跪抗議的舉動時，他是第一個跳出來這樣做的運動員，儘管人們並不聽他解釋，但我們都聽到了，感謝他做的一切犧牲。」

這次平權運動在美國再度受到關注，最主要的原因仍是日前非裔美國男子佛洛伊德（George Floyd）遭到警方雙膝壓制在他的脖子上長達八分鐘導致死亡的事件，快艇主帥瑞佛斯就坦言，今天賽前自己只跪了兩分鐘就感到膝蓋隱隱作痛，無法想像有人能在別人脖子上跪上八分鐘，「我們下跪時都還拿毛巾墊在膝蓋下，但有人卻是在別人脖子上跪了整整八分鐘，每當你想到這件事時就會覺得很瘋狂。」

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