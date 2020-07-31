NBA／湖人雙星領軍翻快艇 板凳三雄成幕後功臣

NBA復賽賽季在今天揭開序幕，本季兩大冠軍熱門球隊湖人與快艇在首日就上演洛城內戰，最終湖人靠著詹姆斯（LeBron James）在比賽倒數階段的關鍵補籃以103：101擊敗快艇，湖人在今天第三節也一度換上庫茲瑪（Kyle Kuzma）以死亡五小陣容應戰，而庫茲瑪也拿下16分7籃板的好表現，在賽後獲得總教練佛蓋爾的誇讚。

NBA在三月中停賽後於今天恢復賽季，首日就有兩場比賽登場，其中湖人與快艇的洛城內戰更是受到各界關注，不過陣容相對完整的湖人在第三節卻一度陷入落後局面，直到總教練佛蓋爾將庫茲瑪和卡盧索（Alex Caruso）兩名替補球員放上場，並組成死亡五小陣容後才重新找回節奏。

對於今天庫茲瑪替補上陣32分鐘有16分7籃板的好表現，湖人主帥佛蓋爾說：「庫茲瑪從復賽前就有很突出的表現，今天我們的先發球員在第三節一度打得很掙扎，直到換上這兩人後才重新找回活力，幫助球隊扭轉局勢。」

庫茲瑪則是坦言，雖然相隔四個多月才再度出賽，讓湖人球員仍在尋找狀態，不過不變的是他們對於冠軍的渴望，「我們已經打了幾場熱身賽，作為一支球隊我們擁有對冠軍的渴望，儘管面對快艇我們遭遇了嚴苛的挑戰，但大家還是做得不錯，並拿下最終勝利。」

儘管今天湖人取勝的關鍵仍在於雙星戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯的表現，不過在停賽前加盟的威特斯（Dion Waiters）也在代表湖人的首場正式比賽中拿下11分3籃板2助攻，而當他與庫茲瑪一同上陣時，湖人更保有最佳的進攻與防守效率值，加上拿下7分4籃板的卡盧索，成為湖人今天贏球的三大幕後功臣。